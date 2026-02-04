NY Islanders vann toppmötet hemma mot Pittsburgh

Seger för NY Islanders med 5–4 efter förlängning

Två topplag möttes i NHL under onsdagen när NY Islanders tog emot andraplacerade Pittsburgh. NY Islanders vann matchen med 5–4 (2–1, 0–2, 2–1, 1–0) efter förlängning.

Bo Horvat blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål efter bara 52 sekunder i förlängningen.

Pittsburgh tog ledningen i första perioden genom Anthony Mantha.

Bo Horvat och Matthew Schaefer såg till att NY Islanders vände till ledning med 2–1.

Redan efter 3.52 i andra perioden kvitterade Pittsburgh genom Jegor Tjinachov med assist av Thomas Novak och Erik Karlsson. Pittsburgh gjorde också 2–3 efter 14.09 i andra perioden när Bryan Rust fick träff på pass av Sidney Crosby och Ilya Solovyov.

NY Islanders kvitterade till 3–3 genom Mathew Barzal i tredje perioden.

Efter 10.40 i tredje perioden gjorde Pittsburgh 3–4 genom Justin Brazeau.

NY Islanders kvitterade till 4–4 genom Ryan Pulock med 4.36 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för NY Islanders 52 sekunder in i förlängningen blev Bo Horvat med det avgörande förlängningsmålet.

Bo Horvat gjorde två mål för NY Islanders och ett målgivande pass och Mathew Barzal stod för ett mål och två assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Pittsburgh med 4–3.

Nästa motstånd för NY Islanders är New Jersey. Pittsburgh tar sig an Buffalo borta. Båda matcherna spelas fredag 6 februari 01.00.

NY Islanders–Pittsburgh 5–4 (2–1, 0–2, 2–1, 1–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (12.09) Anthony Mantha (Justin Brazeau), 1–1 (18.41) Bo Horvat (Anders Lee), 2–1 (19.56) Matthew Schaefer (Ondrej Palat, Bo Horvat).

Andra perioden: 2–2 (23.52) Jegor Tjinachov (Thomas Novak, Erik Karlsson), 2–3 (34.09) Bryan Rust (Sidney Crosby, Ilya Solovyov).

Tredje perioden: 3–3 (48.37) Mathew Barzal (Adam Pelech), 3–4 (50.40) Justin Brazeau (Brett Kulak), 4–4 (55.24) Ryan Pulock (Mathew Barzal, Simon Holmström).

Förlängning: 5–4 (60.52) Bo Horvat (Mathew Barzal, Matthew Schaefer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

NY Islanders: New Jersey Devils, borta, 6 februari 01.00

Pittsburgh: Buffalo Sabres, borta, 6 februari 01.00