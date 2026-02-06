NY Islanders tog ny seger mot favoritmotståndet

New Jersey har varit lite av ett favoritmotstånd för NY Islanders. På fredagen tog NY Islanders ännu en seger borta mot New Jersey. Matchen i NHL slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Det var NY Islanders femte raka seger mot just New Jersey.

New Jersey–NY Islanders – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

6.30 in i andra perioden spräckte NY Islanders nollan genom Casey Cizikas på passning från Kyle Maclean och Marc Gatcomb. Efter 18.26 i andra perioden nätade Nico Hischier på pass av Jesper Bratt och Jake Allen och kvitterade för New Jersey.

16.33 in i tredje perioden slog Bo Horvat till och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 24 sekunder kvar att spela genom Mathew Barzal assisterad av Bo Horvat. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har New York Islanders vunnit.

I nästa omgång har New Jersey Buffalo hemma i Prudential Center, torsdag 26 februari 01.00. NY Islanders spelar borta mot Montreal fredag 27 februari 01.00.

New Jersey–NY Islanders 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

NHL, Prudential Center

Andra perioden: 0–1 (26.30) Casey Cizikas (Kyle Maclean, Marc Gatcomb), 1–1 (38.26) Nico Hischier (Jesper Bratt, Jake Allen).

Tredje perioden: 1–2 (56.33) Bo Horvat, 1–3 (59.36) Mathew Barzal (Bo Horvat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 1-0-4

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

New Jersey: Buffalo Sabres, hemma, 26 februari 01.00

NY Islanders: Montreal Canadiens, borta, 27 februari 01.00