NY Islanders starkast – efter två sena mål mot Toronto

NY Islanders vann med 4–3 efter förlängning

NY Islanders Matthew Schaefer tvåmålsskytt

New Jersey nästa för NY Islanders

Matchen mellan hemmalaget NY Islanders och gästande Toronto i NHL var lika efter full tid, efter en sen kvittering av NY Islanders Emil Heineman. I förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0) genom Matthew Schaefer efter 4. 11 och fullborda vändningen.

Den första perioden slutade mållös.

Efter 1.10 i andra perioden gjorde NY Islanders 1–0 genom Adam Pelech.

Auston Matthews gjorde att Toronto vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

NY Islanders kvitterade till 2–2 genom Matthew Schaefer i tredje perioden.

Toronto tog ledningen på nytt genom Nick Robertson efter 12.12 i tredje perioden.

NY Islanders kvitterade till 3–3 genom Emil Heineman med 2.45 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget NY Islanders blev Matthew Schaefer som 4.11 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Onsdag 7 januari 01.30 möter NY Islanders New Jersey hemma i UBS Arena medan Toronto spelar hemma mot Florida.

NY Islanders–Toronto 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 1–0 (21.10) Adam Pelech (Jonathan Drouin), 1–1 (29.30) Auston Matthews (Jake McCabe), 1–2 (37.19) Auston Matthews (Bobby Mcmann, Max Domi).

Tredje perioden: 2–2 (51.10) Matthew Schaefer (Jonathan Drouin, Jean-Gabriel Pageau), 2–3 (52.12) Nick Robertson (Nicolas Roy), 3–3 (57.15) Emil Heineman (Anthony Deangelo, Mathew Barzal).

Förlängning: 4–3 (64.11) Matthew Schaefer (Mathew Barzal, Emil Heineman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Toronto: 3-2-0

Nästa match:

NY Islanders: New Jersey Devils, hemma, 7 januari 01.30

Toronto: Florida Panthers, hemma, 7 januari 01.30