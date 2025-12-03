NY Islanders bröt Tampa Bays fina vinstsvit

Seger för NY Islanders med 2–1 mot Tampa Bay

Anthony Duclair avgjorde för NY Islanders

Dominic James målskytt för Tampa Bay

Tampa Bay har spelat bra i NHL. Inför matchen borta mot NY Islanders hade laget tagit sju raka segrar. På onsdagen tog det stopp och matchen i UBS Arena slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var första förlusten sedan den 16 november för Tampa Bay.

NY Islanders–Tampa Bay – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

0.51 in i andra perioden spräckte NY Islanders nollan genom Bo Horvat efter förarbete från Maxim Sjabanov.

5.36 in i tredje perioden fick Anthony Duclair utdelning på pass av Calum Ritchie och Tony Deangelo och ökade ledningen.

16.38 in i perioden nätade Tampa Bays Dominic James framspelad av Emil Lilleberg och Nick Paul och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tampa Bay.

NY Islanders har två segrar och tre förluster och 8–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har fyra vinster och en förlust och 19–7 i målskillnad. Det här var NY Islanders nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tampa Bays sjunde uddamålsförlust.

På fredag 5 december 01.00 spelar NY Islanders hemma mot Colorado och Tampa Bay hemma mot Pittsburgh.

NY Islanders–Tampa Bay 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 1–0 (20.51) Bo Horvat (Maxim Sjabanov).

Tredje perioden: 2–0 (45.36) Anthony Duclair (Calum Ritchie, Tony Deangelo), 2–1 (56.38) Dominic James (Emil Lilleberg, Nick Paul).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

Tampa Bay: 4-0-1

Nästa match:

NY Islanders: Colorado Avalanche, hemma, 5 december

Tampa Bay: Pittsburgh Penguins, hemma, 5 december