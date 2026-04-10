NY Islanders bröt förlustsviten – vann mot Toronto

NY Islanders vann med 5–3 mot Toronto

Emil Heineman avgjorde för NY Islanders

Fjärde raka förlusten för Toronto

Efter fyra förluster i rad för NY Islanders i NHL kom en ljusning. Hemma mot Toronto kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i UBS Arena slutade 5–3 (2–1, 2–1, 1–1).

I och med detta har Toronto fyra förluster i rad.

NY Islanders–Toronto – mål för mål

NY Islanders startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Brayden Schenn och Jean-Gabriel Pageau innan Toronto svarade och gjorde 2–1 genom Steven Lorentz.

Toronto kvitterade också till 2–2 genom Easton Cowan framspelad av John Tavares och Oliver Ekman Larsson i början av andra perioden.

NY Islanders gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Matthew Schaefer och Emil Heineman.

10.20 in i tredje perioden satte Calum Ritchie pucken och ökade ledningen. 14.04 in i perioden slog Morgan Rielly till framspelad av Matias Maccelli och Luke Haymes och reducerade. Men mer än så orkade Toronto inte med.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Islanders vunnit.

Nästa motstånd för NY Islanders är Ottawa. Lagen möts lördag 11 april 19.00 i UBS Arena. Toronto tar sig an Florida hemma söndag 12 april 01.00.

NY Islanders–Toronto 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (2.08) Brayden Schenn (Calum Ritchie, Bo Horvat), 2–0 (4.55) Jean-Gabriel Pageau (Maxim Sjabanov, Adam Pelech), 2–1 (5.11) Steven Lorentz.

Andra perioden: 2–2 (21.57) Easton Cowan (John Tavares, Oliver Ekman Larsson), 3–2 (29.39) Matthew Schaefer (Anthony Deangelo, Ondrej Palat), 4–2 (36.44) Emil Heineman (Mathew Barzal, Anthony Deangelo).

Tredje perioden: 5–2 (50.20) Calum Ritchie, 5–3 (54.04) Morgan Rielly (Matias Maccelli, Luke Haymes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 1-0-4

Toronto: 1-1-3

Nästa match:

NY Islanders: Ottawa Senators, hemma, 11 april 19.00

Toronto: Florida Panthers, hemma, 12 april 01.00