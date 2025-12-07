NY Islanders avgjorde i tredje perioden – vann mot Tampa Bay
Följ HockeySverige på
Google news
- NY Islanders vann med 2–0 mot Tampa Bay
- Calum Ritchie matchvinnare för NY Islanders
- Tredje raka segern för NY Islanders
NY Islanders vann matchen borta mot Tampa Bay i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Islanders drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–0, 0–2).
NY Islanders höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Tampa Bay–NY Islanders – mål för mål
Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.
NY Islanders tog ledningen först efter tolv minuter i tredje perioden genom Calum Ritchie efter pass från Anders Lee och Tony Deangelo.
Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med två sekunder kvar att spela genom Casey Cizikas. 0–2-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann New York Islanders med 2–1.
Tisdag 9 december 01.30 spelar Tampa Bay borta mot Toronto. NY Islanders möter Florida borta i Amerant Bank Arena söndag 7 december 23.00.
Tampa Bay–NY Islanders 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)
NHL, Amalie Arena
Tredje perioden: 0–1 (52.46) Calum Ritchie (Anders Lee, Tony Deangelo), 0–2 (59.58) Casey Cizikas.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Tampa Bay: 2-0-3
NY Islanders: 3-1-1
Nästa match:
Tampa Bay: Toronto Maple Leafs, borta, 9 december
NY Islanders: Florida Panthers, borta, 7 december
Den här artikeln handlar om: