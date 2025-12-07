Prenumerera

NY Islanders avgjorde i tredje perioden – vann mot Tampa Bay

  • NY Islanders vann med 2–0 mot Tampa Bay

  • Calum Ritchie matchvinnare för NY Islanders

  • Tredje raka segern för NY Islanders

NY Islanders vann matchen borta mot Tampa Bay i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Islanders drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–0, 0–2).

NY Islanders höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Tampa Bay–NY Islanders – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

NY Islanders tog ledningen först efter tolv minuter i tredje perioden genom Calum Ritchie efter pass från Anders Lee och Tony Deangelo.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med två sekunder kvar att spela genom Casey Cizikas. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann New York Islanders med 2–1.

Tisdag 9 december 01.30 spelar Tampa Bay borta mot Toronto. NY Islanders möter Florida borta i Amerant Bank Arena söndag 7 december 23.00.

Tampa Bay–NY Islanders 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

NHL, Amalie Arena

Tredje perioden: 0–1 (52.46) Calum Ritchie (Anders Lee, Tony Deangelo), 0–2 (59.58) Casey Cizikas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-0-3

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: Toronto Maple Leafs, borta, 9 december

NY Islanders: Florida Panthers, borta, 7 december

