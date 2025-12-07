NY Islanders avgjorde i tredje perioden – vann mot Tampa Bay

NY Islanders vann med 2–0 mot Tampa Bay

Calum Ritchie matchvinnare för NY Islanders

Tredje raka segern för NY Islanders

NY Islanders vann matchen borta mot Tampa Bay i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Islanders drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–0, 0–2).

NY Islanders höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Tampa Bay–NY Islanders – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

NY Islanders tog ledningen först efter tolv minuter i tredje perioden genom Calum Ritchie efter pass från Anders Lee och Tony Deangelo.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med två sekunder kvar att spela genom Casey Cizikas. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann New York Islanders med 2–1.

Tisdag 9 december 01.30 spelar Tampa Bay borta mot Toronto. NY Islanders möter Florida borta i Amerant Bank Arena söndag 7 december 23.00.

Tampa Bay–NY Islanders 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

NHL, Amalie Arena

Tredje perioden: 0–1 (52.46) Calum Ritchie (Anders Lee, Tony Deangelo), 0–2 (59.58) Casey Cizikas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-0-3

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: Toronto Maple Leafs, borta, 9 december

NY Islanders: Florida Panthers, borta, 7 december