Norrtälje vann med 5–1 mot Clemensnäs

Calle Dahlin avgjorde för Norrtälje

Filip Westermark ende målskytt för Clemensnäs

Hemmalaget Norrtälje segrade i Norrtälje Sportcentrum mot Clemensnäs i första matchen i hockeyettan norra. 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Norrtälje

Norrtälje tog ledningen efter 14.15 genom Vladimir Chetverikov på pass av Melker Kull och Linus Sjölund. Norrtälje gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Calle Dahlin och Love Lindquist.

Clemensnäs reducerade dock till 3–1 genom Filip Westermark efter 19.44 av perioden. Norrtälje fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Oliver Ödman-Hadzinikolic och Carl Lorentzon.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Norrtälje Örnsköldsvik Hockey hemma i Norrtälje Sportcentrum 14.00 medan Clemensnäs spelar borta mot Hudiksvall 16.00.

Norrtälje–Clemensnäs 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Norrtälje Sportcentrum

Första perioden: 1–0 (14.15) Vladimir Chetverikov (Melker Kull, Linus Sjölund).

Andra perioden: 2–0 (22.47) Calle Dahlin (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Gabriel Melin), 3–0 (23.38) Love Lindquist (Theodor Forsström, Max Mattsson), 3–1 (39.44) Filip Westermark (Sigge Jonsson).

Tredje perioden: 4–1 (40.17) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Melin, Linus Sjölund), 5–1 (46.17) Carl Lorentzon (Theodor Forsström).

Nästa match:

Norrtälje: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 5 oktober

Clemensnäs: Hudiksvalls HC, borta, 5 oktober