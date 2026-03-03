Norrtälje IK U18:s fina svit mot Mälarö Hockey U18 fortsätter

Norrtälje IK U18 vann med 6–5 mot Mälarö Hockey U18

Norrtälje IK U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Norrtälje IK U18:s avgörande efter 59.42.

Mälarö Hockey U18 har varit lite av ett drömmotstånd för Norrtälje IK U18. På tisdagen tog Norrtälje IK U18 ännu en seger hemma mot Mälarö Hockey U18. Matchen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie slutade 6–5 (4–0, 1–3, 1–2). Det var Norrtälje IK U18:s fjärde raka seger mot just Mälarö Hockey U18.

Victor Olsson stod för Norrtälje IK U18:s avgörande mål med bara 18 sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Norrtälje IK U18:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Victor Olsson bakom Norrtälje IK U18:s avgörande

Norrtälje IK U18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

I andra perioden var det i stället Mälarö Hockey U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Mälarö Hockey U18 reducerade och kvitterade till 5–5 genom Joel Forsgren och Isac Kersten i tredje perioden.

Norrtälje IK U18 kunde dock avgöra till 6–5 med 18 sekunder kvar av matchen genom Victor Olsson.

Mälarö Hockey U18:s Alexander Täktén stod för tre poäng, varav två mål. Victor Olsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Norrtälje IK U18, Oliwer Ivarsson gjorde ett mål och totalt tre poäng och Max Öbrink gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Med två omgångar kvar är Norrtälje IK U18 på tredje plats i tabellen medan Mälarö Hockey U18 är på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Norrtälje IK vunnit.

I nästa match möter Norrtälje IK U18 Nyköpings SK 2 U18 borta på lördag 7 mars 17.10. Mälarö Hockey U18 möter Wings Arlanda onsdag 4 mars 19.30 hemma.

Norrtälje IK U18–Mälarö Hockey U18 6–5 (4–0, 1–3, 1–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (9.03) Oliwer Ivarsson (Victor Olsson, Kimi Blomstedt), 2–0 (9.23) Madars Jermacans (Oliwer Ivarsson, Max Öbrink), 3–0 (18.12) Max Öbrink (Isak Söderman, Oliwer Ivarsson), 4–0 (19.17) William Pettersson (Casper Sjölund, Joshua Griffin).

Andra perioden: 4–1 (22.35) Arvid Karlsson (Max Nilsson), 4–2 (25.08) Alexander Täktén (Alexander Gredin), 4–3 (26.27) Alexander Täktén (Ossian Brunell, Vilmer Wesley), 5–3 (35.21) Victor Olsson (Kimi Blomstedt, William Pettersson).

Tredje perioden: 5–4 (46.52) Joel Forsgren (Alexander Täktén, Vilmer Wesley), 5–5 (50.57) Isac Kersten (Lukas Rohlin, Arvid Karlsson), 6–5 (59.42) Victor Olsson (August Alebark, Max Öbrink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 3-2-0

Mälarö Hockey U18: 2-0-3

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Nyköpings SK 2, borta, 7 mars 17.10

Mälarö Hockey U18: Wings HC Arlanda, hemma, 4 mars 19.30