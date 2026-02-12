Norrtälje IK U18 tog enkel seger mot Wings Arlanda

Norrtälje IK U18 segrade – 13–4 mot Wings Arlanda

Norrtälje IK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Joshua Griffin matchvinnare för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 vann på bortaplan mot Wings Arlanda i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med hela 13–4 (5–1, 4–0, 4–3).

I och med detta har Norrtälje IK U18 hela fem raka segrar i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Wings Arlanda–Norrtälje IK U18 – mål för mål

Norrtälje IK U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.09 genom Madars Jermacans och gick upp till 0–2. Wings Arlanda kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Norrtälje IK U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–5.

Även i andra perioden var det Norrtälje IK U18 som var starkast och gick från 1–5 till 1–9 genom två mål av Anton Persson, och ett mål var av Victor Olsson och Madars Jermacans.

Norrtälje IK U18 startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 1–10-ledning. Wings Arlanda gjorde därefter 3–10.

Därefter var det dock Norrtälje IK U18 som drog ifrån igen. Laget gjorde tre mål på fem minuter till 3–13. Wings Arlanda hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–13.

Madars Jermacans gjorde tre mål för Norrtälje IK U18 och två assist, Kimi Blomstedt stod för fyra poäng, varav ett mål, Anton Persson gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Victor Olsson gjorde två mål och ett assist och Joshua Griffin gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Wings Arlanda stannar därmed på sjätte plats och Norrtälje IK U18 på fjärde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Norrtälje med 7–4.

Söndag 15 februari 16.30 spelar Wings Arlanda borta mot Mälarö Hockey U18. Norrtälje IK U18 möter Saltsjöbadens IF U18 hemma i Roslagens Sparbank Arena tisdag 17 februari 19.30.

Wings Arlanda–Norrtälje IK U18 4–13 (1–5, 0–4, 3–4)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (1.09) Madars Jermacans (Joshua Griffin, Hannes Blomstedt), 0–2 (3.20) Joshua Griffin (Kimi Blomstedt, Madars Jermacans), 1–2 (11.05) David Ståhl (Filip Nyberg), 1–3 (14.18) William Pettersson, 1–4 (16.05) Madars Jermacans (Kimi Blomstedt), 1–5 (18.16) Joshua Griffin (Max Öbrink, Kimi Blomstedt).

Andra perioden: 1–6 (26.55) Madars Jermacans (Anton Persson, Isak Söderman), 1–7 (27.49) Victor Olsson (Oliwer Ivarsson, Edward Hall), 1–8 (36.51) Anton Persson (Madars Jermacans), 1–9 (39.13) Anton Persson (Lucas Åkerström).

Tredje perioden: 1–10 (40.29) Max Öbrink (Victor Olsson, Edward Hall), 2–10 (44.59) Viggo Seljeson (Kevin Törnfeldt, Max Bjelm), 3–10 (48.45) Edward Löfman (Kevin Törnfeldt), 3–11 (51.08) Victor Olsson, 3–12 (51.46) Anton Persson, 3–13 (56.41) Kimi Blomstedt, 4–13 (58.40) Leo Savheim (Filip Nyberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-0-3

Norrtälje IK U18: 5-0-0

Nästa match:

Wings Arlanda: Mälarö Hockeyförening, borta, 15 februari 16.30

Norrtälje IK U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 17 februari 19.30