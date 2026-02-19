Norrtälje IK U18 tog enkel seger mot Saltsjöbadens IF U18

Norrtälje IK U18-seger med 9–2 mot Saltsjöbadens IF U18

Norrtälje IK U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Norrtälje IK U18:s Edward Hall tremålsskytt

Norrtälje IK U18 vann på bortaplan mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med hela 9–2 (3–0, 2–1, 4–1).

Därmed har Norrtälje IK U18 vunnit sju matcher i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Norrtälje IK U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Norrtälje IK U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.38 genom Oliwer Ivarsson och gick upp till 1–8 innan Saltsjöbadens IF U18 svarade.

Segern skrevs till slut till 2–9 för Norrtälje IK U18.

Edward Hall gjorde tre mål för Norrtälje IK U18 och spelade fram till tre mål och Victor Olsson hade fem assists.

Saltsjöbadens IF U18 stannar därmed på femte plats och Norrtälje IK U18 på tredje plats i tabellen.

När lagen möttes på tisdagen vann Norrtälje med 8–0.

I nästa match möter Saltsjöbadens IF U18 Hässelby Kälvesta HC U18 borta på tisdag 3 mars 19.30. Norrtälje IK U18 möter Trångsunds IF U18 fredag 20 februari 19.30 hemma.

Saltsjöbadens IF U18–Norrtälje IK U18 2–9 (0–3, 1–2, 1–4)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (0.32) Oliwer Ivarsson (Victor Olsson, Edward Hall), 0–2 (8.45) Kimi Blomstedt (Max Öbrink), 0–3 (14.25) Edward Hall (Victor Olsson, Max Öbrink).

Andra perioden: 1–3 (26.44) Tim Ryberg (Lucas Broo, Albert Korswall), 1–4 (31.17) Isak Söderman (Victor Olsson, Edward Hall), 1–5 (36.43) Hannes Blomstedt (Joshua Griffin, Anton Persson).

Tredje perioden: 1–6 (42.38) Oliwer Ivarsson (Edward Hall, Isak Söderman), 1–7 (47.06) Edward Hall (Joshua Griffin, Victor Olsson), 1–8 (50.40) Edward Hall (Kimi Blomstedt, Victor Olsson), 2–8 (58.23) William Claesson Hallén (Tim Ryberg), 2–9 (59.15) Anton Persson (William Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 1-0-4

Norrtälje IK U18: 5-0-0

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 3 mars 19.30

Norrtälje IK U18: Trångsunds IF, hemma, 20 februari 19.30