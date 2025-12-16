Norrtälje IK U18 en lätt match för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey segrade – 7–2 mot Norrtälje IK U18

Filip Ingman gjorde tre mål för Eskilstuna Linden Hockey

Eric Törnberg avgjorde för Eskilstuna Linden Hockey

Det blev en klar seger för Eskilstuna Linden Hockey när laget vann på hemmaplan mot Norrtälje IK U18 i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr. Eskilstuna Linden Hockey vann med klara 7–2 (2–0, 1–0, 4–2).

Filip Ingman med tre mål för Eskilstuna Linden Hockey

Filip Ingman gav Eskilstuna Linden Hockey ledningen efter 5.09 framspelad av Frank Rosedahl Salvéus och Måns Dicksved.

Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 14.56 på nytt genom Filip Ingman på pass av Maximilian Lainio.

Efter 2.49 i andra perioden slog Eric Törnberg till på pass av Oscar Larsson och Wilhelm Högback Norén och gjorde 3–0.

Eskilstuna Linden Hockey övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.52 genom Melvin Pelkonen Lillemets och gick upp till 6–0 innan Norrtälje IK U18 kom tillbaka och reducerade till 6–2.

Innan matchen var över hade Eskilstuna Linden Hockey gjort hela 7–2.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman stod för tre mål och ett assist och Wilhelm Högback Norén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts igen i Roslagens Sparbank Arena, torsdag 18 december 19.30.

Eskilstuna Linden Hockey–Norrtälje IK U18 7–2 (2–0, 1–0, 4–2)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Smehallen

Första perioden: 1–0 (5.09) Filip Ingman (Frank Rosedahl Salvéus, Måns Dicksved), 2–0 (14.56) Filip Ingman (Maximilian Lainio).

Andra perioden: 3–0 (22.49) Eric Törnberg (Oscar Larsson, Wilhelm Högback Norén).

Tredje perioden: 4–0 (46.52) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman, Måns Dicksved), 5–0 (52.40) Filip Ingman, 6–0 (54.25) Wilhelm Högback Norén (Eric Törnberg), 6–1 (55.19) Anton Persson (August Alebark, Kimi Blomstedt), 6–2 (55.53) Hannes Blomstedt, 7–2 (56.39) Oscar Larsson (Wilhelm Högback Norén, Joel Vartiainen).

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Norrtälje IK, borta, 18 december 19.30

Norrtälje IK U18: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 18 december 19.30