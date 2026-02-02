Norman och Severin avgjorde borta mot IFK Täby HC

Tyresö Hanviken J20-seger med 2–1 mot IFK Täby HC

Alexander Severin avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Fjärde raka förlusten för IFK Täby HC

Det blev en uddamålsseger för Tyresö Hanviken J20 i matchen mot IFK Täby HC i U20 region öst fortsättning herr på måndagen. Laget vann med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) borta i Tibble Ishall.

Resultatet innebär att IFK Täby HC nu har fyra förluster i rad.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Tyresö Hanviken J20.

Nacka nästa för Tyresö Hanviken J20

Första perioden blev mållös.

1.43 in i andra perioden gjorde Tyresö Hanviken J20 1–0. Målskytt var Liam Norman efter förarbete av Gustaf Bredin och Liam Enersen Tysk. Efter 11.07 i andra perioden nätade Alexander Severin på pass av Leonard Magnusson och gjorde 0–2.

6.41 in i tredje perioden satte Sebastian Falck pucken framspelad av Viktor Winberg och Kristofers Riekstins och reducerade. Men mer än så orkade IFK Täby HC inte med.

IFK Täby HC har en vinst och fyra förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyresö Hanviken J20 har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.

IFK Täby HC stannar därmed på åttonde plats och Tyresö Hanviken J20 på fjärde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tyresö/Hanviken med 7–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter IFK Täby HC Sollentuna 16.00. Tyresö Hanviken J20 tar sig an Nacka borta 15.00.

IFK Täby HC–Tyresö Hanviken J20 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.43) Liam Norman (Gustaf Bredin, Liam Enersen Tysk), 0–2 (31.07) Alexander Severin (Leonard Magnusson).

Tredje perioden: 1–2 (46.41) Sebastian Falck (Viktor Winberg, Kristofers Riekstins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 1-0-4

Tyresö Hanviken J20: 3-0-2

Nästa match:

IFK Täby HC: Sollentuna HC, borta, 7 februari 16.00

Tyresö Hanviken J20: Nacka HK, borta, 7 februari 15.00