Norge segrade – slog ut Lettland

Norge vann med 2–0 mot Lettland

Tinus Luc Koblar matchvinnare för Norge

Norges starka defensiv briljerade

Det blev seger hemma med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) för Norge mot Lettland i VM Kvartsfinal herr.

Norge–Lettland – mål för mål

Norge gjorde 1–0 efter 27 minuters spel.

Noah Steen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 16 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Andra perioden: 1–0 (27.10) Tinus Luc Koblar (Michael Brandsegg-Nygaard, Sander Dilling Hurröd).

Tredje perioden: 2–0 (59.44) Noah Steen.

Utvisningar, Norge: 2×2 min. Lettland: 3×2 min.