Norge segrade – slog ut Lettland
- Norge vann med 2–0 mot Lettland
- Tinus Luc Koblar matchvinnare för Norge
- Norges starka defensiv briljerade
Det blev seger hemma med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) för Norge mot Lettland i VM Kvartsfinal herr.
Norge–Lettland – mål för mål
Norge gjorde 1–0 efter 27 minuters spel.
Noah Steen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 16 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Norge–Lettland 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
VM Kvartsfinal herr
Andra perioden: 1–0 (27.10) Tinus Luc Koblar (Michael Brandsegg-Nygaard, Sander Dilling Hurröd).
Tredje perioden: 2–0 (59.44) Noah Steen.
Utvisningar, Norge: 2×2 min. Lettland: 3×2 min.
