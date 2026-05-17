Norge segrade mot Slovenien

Seger för Norge med 4–0 mot Slovenien

Norge segrade hemma mot Slovenien i VM Grupp B herr, med 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).

Det var Norges sjätte raka seger mot Slovenien.

Det var första segern för Norge, efter 1–2 mot Slovakien i första matchen.

Sander Dilling Hurrod gjorde 1–0 till Norge efter sju minuter efter pass från Kristian Östby och Håvard Salsten.

I andra perioden var Norge starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre mål av Jacob Berglund.

I tredje perioden höll Norge i sin 4–0-ledning och vann.

Första perioden: 1–0 (7.33) Sander Dilling Hurrod (Kristian Östby, Håvard Salsten).

Andra perioden: 2–0 (25.27) Jacob Berglund (Tinus Luc Koblar, Stian Solberg), 3–0 (29.51) Jacob Berglund (Kristian Östby, Henrik Haukeland), 4–0 (36.32) Jacob Berglund (Håvard Salsten, Johannes Johannesen).

Utvisningar, Norge: 5×2 min. Slovenien: 5×2 min.

Nästa match:

Norge: Italien, borta, 19 maj 16.20

Slovenien: Slovakien, hemma, 19 maj 20.20