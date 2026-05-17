Lettland vinnare mot Tyskland

Seger för Lettland med 2–0 mot Tyskland

Martins Dzierkals matchvinnare för Lettland

Tysklands andra raka förlust

Det blev seger för Lettland borta mot Tyskland i VM Grupp A herr, med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0).

Det var första segern för Lettland, efter 2–4-förlust mot Schweiz i första matchen.

Tyskland–Lettland – mål för mål

Martins Dzierkals gjorde 1–0 till Lettland efter 18.19 på passning från Oskars Batna.

Efter 4.56 i andra perioden slog Rudolfs Balcers till framspelad av Deniss Smirnovs och gjorde 0–2.

I tredje perioden höll Lettland i sin 2–0-ledning och vann.

Tyskland–Lettland 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (18.19) Martins Dzierkals (Oskars Batna).

Andra perioden: 0–2 (24.56) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs).

Utvisningar, Tyskland: 2×2 min. Lettland: 3×2 min.

Nästa match:

Tyskland: Schweiz, hemma, 18 maj 20.20

Lettland: Österrike, hemma, 19 maj 16.20