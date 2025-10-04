Nora HC/Hällefors IK U23 föll mot Nor/Solstad – efter avgörande i tredje

Wilmer Landmark gjorde målet för Nora HC/Hällefors IK U23

Viking nästa för Nor/Solstad

Seger för Nor/Solstad med 3–1 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Nora HC/Hällefors IK U23 föll borta mot Nor/Solstad. I tredje perioden avgjorde Nor/Solstad och vann matchen i U20 Div 1 västra B herr med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0).

Hugo Westin bakom Nor/Solstads avgörande

Nor/Solstad tog ledningen efter 17 minuters spel genom Oscar Jonsson framspelad av Cevin Olsson och Arvid Stark. Efter 12.02 i andra perioden nätade Wilmer Landmark på straff och kvitterade för Nora HC/Hällefors IK U23. Nor/Solstad startade tredje perioden bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Hugo Westin och Oscar Jonsson och avgjorde matchen.

Lagen möts på nytt i NEH Hallen den 13 december.

Nästa motstånd för Nora HC/Hällefors IK U23 är Kumla. Lagen möts lördag 11 oktober 15.00 i NEH Hallen.

Nor/Solstad–Nora HC/Hällefors IK U23 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (17.31) Oscar Jonsson (Cevin Olsson, Arvid Stark).

Andra perioden: 1–1 (32.02) Wilmer Landmark.

Tredje perioden: 2–1 (42.39) Hugo Westin (David Nordmark), 3–1 (44.52) Oscar Jonsson (Olle Karlsson).

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Kumla HC Black Bulls, hemma, 11 oktober