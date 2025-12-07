Noel Wassberg het när Hammarö HC besegrade Åmåls SK J18

Hammarö HC vann med 5–3 mot Åmåls SK J18

Noel Wassberg med två mål för Hammarö HC

Tredje segern för Hammarö HC

Hemmalaget Hammarö HC tog hem de tre poängen efter seger mot Åmåls SK J18 i U18 division 1 västra D herr. 5–3 (1–1, 1–0, 3–2) slutade söndagens match.

Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson tyckte så här om matchen:

– En tung förlust med bara elva utespelare. Vi får ta nya tag och hoppas på att vi får tillbaka några spelare under kommande vecka.

Gästerna Åmåls SK J18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.22 slog Valter Nyström till på passning från Alvin Eriksson och Elias Nylén.

Efter 16.53 kvitterade Hammarö HC när Marcus Hjerpe fick träff efter pass från Leo Långner.

Hammarö HC gjorde också 2–1 efter 5.57 i andra perioden när Noel Wassberg hittade rätt på pass av Levi Lind.

Hammarö HC var vassast i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–3.

Hammarö HC har två segrar och tre förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Åmåls SK J18 har en vinst och fyra förluster och 13–20 i målskillnad.

Hammarö HC ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Åmåls SK J18 ligger på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Åmåls SK med 6–5 efter förlängning .

Hammarö HC tar sig an Kristinehamns HT J18 i nästa match borta tisdag 9 december 19.00. Åmåls SK J18 möter Kristinehamns HT J18 hemma torsdag 11 december 19.30.

Hammarö HC–Åmåls SK J18 5–3 (1–1, 1–0, 3–2)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (2.22) Valter Nyström (Alvin Eriksson, Elias Nylén), 1–1 (16.53) Marcus Hjerpe (Leo Långner).

Andra perioden: 2–1 (25.57) Noel Wassberg (Levi Lind).

Tredje perioden: 2–2 (41.51) Melwin Bååt, 3–2 (44.55) Oliver Wiström (Edwin Ingvarsson, Hugo Karlsson), 4–2 (45.39) Noel Wassberg (Noa Johansson, Teddie Rolf), 5–2 (59.19) Wilmer Nilsson (Axel Allard), 5–3 (59.36) Alvin Eriksson (Erik Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 2-0-3

Åmåls SK J18: 1-1-3

Nästa match:

Hammarö HC: Kristinehamns HT, borta, 9 december

Åmåls SK J18: Kristinehamns HT, hemma, 11 december