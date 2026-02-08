Njurunda U18 vann mot Tegs SK U18

Njurunda U18 vann med 6–2 mot Tegs SK U18

Filip Roos avgjorde för Njurunda U18

Tredje raka förlusten för Tegs SK U18

Njurunda U18 vann på bortaplan mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen på söndagen slutade 2–6 (1–2, 0–4, 1–0).

Tegs SK U18–Njurunda U18 – mål för mål

Njurunda U18 tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Nilsson.

Tegs SK U18 kvitterade till 1–1 genom Alex Holmström tidigt i matchen.

Njurunda U18 gjorde 1–2 genom Axel Skogs efter 12.46.

Även i andra perioden var Njurunda U18 starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom mål av Filip Roos, Nemo Norberg, Alfred Lindholm och Anton Östblom.

8.43 in i tredje perioden slog Alex Holmström till på nytt på pass av Noah Dohi och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tegs SK U18.

Njurunda U18:s Hjalmar Hällström hade tre assists och Nemo Norberg gjorde ett mål och två assist.

Tegs SK U18 har en vinst och fyra förluster och 15–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Njurunda U18 har tre vinster och två förluster och 17–19 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Tegs SK U18 är Svedjeholmen/KB65 U18. Lagen möts torsdag 12 februari 19.15 i Visionite Arena. Njurunda U18 tar sig an Kovland U18 borta onsdag 11 februari 19.30.

Tegs SK U18–Njurunda U18 2–6 (1–2, 0–4, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (2.12) Lucas Nilsson, 1–1 (2.48) Alex Holmström (Neo Lönnebrink), 1–2 (12.46) Axel Skogs (Hjalmar Hällström, Nemo Norberg).

Andra perioden: 1–3 (27.01) Filip Roos (Theodor Eriksson, Anton Östblom), 1–4 (28.41) Nemo Norberg (Hjalmar Hällström, Lukas Zetterberg), 1–5 (32.34) Alfred Lindholm (Hjalmar Hällström, Nemo Norberg), 1–6 (36.29) Anton Östblom (Lukas Zetterberg, Theodor Eriksson).

Tredje perioden: 2–6 (48.43) Alex Holmström (Noah Dohi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 1-0-4

Njurunda U18: 3-0-2

Nästa match:

Tegs SK U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 12 februari 19.15

Njurunda U18: Kovlands IshF, borta, 11 februari 19.30