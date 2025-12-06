Njurunda U18 vann mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B herr

Njurunda U18 segrade – 6–3 mot Nälden/Östersund U18

Hjalmar Hällström matchvinnare för Njurunda U18

Andra raka segern för Njurunda U18

Njurunda U18 besegrade Nälden/Östersund U18 på hemmaplan i lördagens möte i U18 division 1 norra B herr. 6–3 (3–1, 2–0, 1–2) slutade matchen.

Njurunda U18–Nälden/Östersund U18 – mål för mål

Njurunda U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.19 i mitten av perioden.

Nälden/Östersund U18 reducerade dock till 3–1 genom Anton Söderberg efter 12.50.

Efter 5.43 i andra perioden nätade Hjalmar Hällström på pass av Theo Olofsson och gjorde 4–1.

Theodor Eriksson gjorde dessutom 5–1 efter 10.54 framspelad av Anton Inkinen och Anton Östblom.

Nälden/Östersund U18 gjorde 5–2 genom Anton Söderberg tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av matchen.

Njurunda U18 ökade ledningen till 6–2 genom Elliot Englund efter 6.12.

Noah Eriksson reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Nälden/Östersund U18. Njurunda U18 tog därmed en säker seger.

Anton Östblom och Hjalmar Hällström gjorde ett mål och två assist var för Njurunda U18.

När lagen senast möttes vann Njurunda SK med 6–5.

Söndag 14 december möter Njurunda U18 Svedjeholmen/KB65 U18 hemma 13.00 och Nälden/Östersund U18 möter Sollefteå U18 hemma 14.00.

Njurunda U18–Nälden/Östersund U18 6–3 (3–1, 2–0, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (8.44) Anton Inkinen (Anton Östblom, Lukas Zetterberg), 2–0 (11.09) Axel Olofsson (Hjalmar Hällström), 3–0 (12.03) Anton Östblom (Milton Hedqvist, Theodor Eriksson), 3–1 (12.50) Anton Söderberg.

Andra perioden: 4–1 (25.43) Hjalmar Hällström (Theo Olofsson), 5–1 (30.54) Theodor Eriksson (Anton Inkinen, Anton Östblom).

Tredje perioden: 5–2 (43.52) Anton Söderberg, 6–2 (46.12) Elliot Englund (Hjalmar Hällström, Theo Olofsson), 6–3 (58.58) Noah Eriksson (Olle Alander Bäckman, Julius Von Krusenstierna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 2-0-3

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Nästa match:

Njurunda U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 14 december

Nälden/Östersund U18: Sollefteå HK, hemma, 14 december