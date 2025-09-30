Njurunda slog AIK-Hockey Härnösand J18 i måljämn match i Högslättens Ishall

Njurunda vann med 4–3 mot AIK-Hockey Härnösand J18

Anton Inkinen med två mål för Njurunda

AIK-Hockey Härnösand J18 nu åttonde, Njurunda på sjätte plats

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Njurunda borta mot AIK-Hockey Härnösand J18 i U18 division 1 norra B herr på tisdagen. Anton Inkinen slog till 17.37 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål. Matchen slutade 4–3 (0–0, 3–2, 1–1).

Anton Inkinen tvåmålsskytt för Njurunda

Den första perioden slutade mållös. Njurunda gick med två raka mål i andra perioden upp i en 0–2-ledning, innan AIK-Hockey Härnösand J18 svarade, och gick ikapp. Kvitteringen stod Erik Öberg för framspelad av Alexander Hellström efter 14.53.

I slutminuterna var det dock Njurunda som tog greppet. AIK-Hockey Härnösand J18 kvitterade till 3–3 genom Wilmer Marklund i början av tredje perioden i tredje perioden.

Njurunda kunde dock avgöra till 3–4 med 2.23 kvar av matchen genom Anton Inkinen.

Det här var Njurundas andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att AIK-Hockey Härnösand J18 ligger på åttonde plats medan Njurunda har sjätteplatsen.

Den 10 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Modin & Zetterberg Hallen.

I nästa match möter AIK-Hockey Härnösand J18 Nälden/Östersund J18 borta på söndag 5 oktober 13.00. Njurunda möter Tegs SK J18 lördag 4 oktober 16.45 borta.

AIK-Hockey Härnösand J18–Njurunda 3–4 (0–0, 2–3, 1–1)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Andra perioden: 0–1 (20.45) Oskar Sandström (Elliot Englund, Theodor Eriksson), 0–2 (21.44) Axel Skogs (Anton Svensson, Filip Roos), 1–2 (34.38) Viktor Andersson (Vilgot Bolstad Viklund), 2–2 (34.53) Erik Öberg (Alexander Hellström), 2–3 (35.51) Anton Inkinen.

Tredje perioden: 3–3 (41.23) Wilmer Marklund (Alfred Sjöholm, Alexander Hellström), 3–4 (57.37) Anton Inkinen (Oskar Sandström, Theodor Eriksson).

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand J18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 5 oktober

Njurunda: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 4 oktober