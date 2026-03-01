Gustav Nilsson i målform när Nyköpings SK 2 U18 vann mot Mälarö Hockey U18

Hemmalaget Nyköpings SK 2 U18 vann mot Mälarö Hockey U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. 6–2 (1–0, 2–2, 3–0) slutade söndagens match.

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen efter 11.57 genom Viggo Rangensjö.

Nyköpings SK 2 U18 inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Neo Jansson innan Mälarö Hockey U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Vilmer Wesley för framspelad av Ossian Brunell och Alexander Täktén efter 19.23.

I slutminuterna var det dock Nyköpings SK 2 U18 som tog greppet. Gustav Nilsson gjorde 3–2 efter 19.57, på pass av Tergel Uuganbayar och Olle Kusgård.

Även i tredje perioden var Nyköpings SK 2 U18 starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Eddie Jupiter, Arvid Rosdahl och Gustav Nilsson och avgjorde matchen.

Gustav Nilsson gjorde två mål för Nyköpings SK 2 U18 och två målgivande passningar.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mälarö med 4–3 efter straffläggning.

I nästa omgång har Nyköpings SK 2 U18 Saltsjöbadens IF U18 borta i Saltsjöbadens Ishall, torsdag 5 mars 19.00. Mälarö Hockey U18 spelar borta mot Norrtälje IK U18 tisdag 3 mars 19.30.

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (11.57) Viggo Rangensjö.

Andra perioden: 2–0 (21.03) Neo Jansson (Gustav Nilsson, Eddie Jupiter), 2–1 (22.14) Vilmer Wesley (Ossian Brunell, Alexander Täktén), 2–2 (39.23) Vilmer Wesley (Ossian Brunell, Alexander Täktén), 3–2 (39.57) Gustav Nilsson (Tergel Uuganbayar, Olle Kusgård).

Tredje perioden: 4–2 (45.27) Eddie Jupiter (Neo Vallin, Neo Jansson), 5–2 (47.51) Arvid Rosdahl (Olle Kusgård, Gustav Nilsson), 6–2 (55.19) Gustav Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 3-0-2

Mälarö Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Saltsjöbadens IF, borta, 5 mars 19.00

Mälarö Hockey U18: Norrtälje IK, borta, 3 mars 19.30