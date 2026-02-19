Nilsson och Åkerman bakom Modo Hockey U18:s avgörande mot Björklöven U18

Modo Hockey U18-seger med 4–2 mot Björklöven U18

Modo Hockey U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Victor Nilsson avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 vann hemma mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Victor Nilsson gjorde 3–2 och Kid Åkerman två minuter senare gjorde 4–2 i sista perioden.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund om matchen:

– Vi gör en helt okej match. Vi behöver komma upp lite bättre i spelet utan puck för att vinna en sådan här match. Vi tar nya tag.

Segern var Modo Hockey U18:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Leksand nästa för Modo Hockey U18

Kristian Hägglöf gjorde 1–0 till Modo Hockey U18 efter 8.13 framspelad av Gordon Palmgren. 1–1 kom efter 11.45 när Carl Karmehag fick träff efter förarbete av Salim Ismailov.

Redan efter 36 sekunder i andra perioden tog laget ledningen genom Nick Travergård på pass av Mathias Sivertsen Andresen och Eddie Dennerås. Efter 7.09 i andra perioden slog Sam Kusuki till framspelad av Melvin Nylén och Leo Rubing och kvitterade för Modo Hockey U18.

16.59 in i tredje perioden satte Victor Nilsson pucken på pass av Totte Jonsson och gav laget ledningen. Kid Åkerman stod för målet när Modo Hockey U18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.52 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Det här betyder att Modo Hockey U18 är kvar på andra plats och Björklöven U18 stannar på tionde plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Modo Hockey U18 och Björklöven U18 den här säsongen. IF Björklöven har tagit två segrar före den här matchen. Modo Hockey vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Modo Hockey U18 Leksand i Bjästa Ishall 14.00. Björklöven U18 tar sig an Mora hemma 16.00.

Modo Hockey U18–Björklöven U18 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

U18 Nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (8.13) Kristian Hägglöf (Gordon Palmgren), 1–1 (11.45) Carl Karmehag (Salim Ismailov).

Andra perioden: 1–2 (20.36) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen, Eddie Dennerås), 2–2 (27.09) Sam Kusuki (Melvin Nylén, Leo Rubing).

Tredje perioden: 3–2 (56.59) Victor Nilsson (Totte Jonsson), 4–2 (58.08) Kid Åkerman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 3-1-1

Björklöven U18: 1-0-4

Nästa match:

Modo Hockey U18: Leksands IF, hemma, 21 februari 14.00

Björklöven U18: Mora IK, hemma, 21 februari 16.00