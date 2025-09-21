Nicolai Malm het när Rögle besegrade Tingsryd

Rögle vann med 7–4 mot Tingsryd

Rögles Nicolai Malm tvåmålsskytt

Hugo Sandblom avgjorde för Rögle

Rögle vann på bortaplan mot Tingsryd i U18 regional syd herr. 4–7 (1–3, 0–1, 3–3) slutade matchen på söndagen.

Nicolai Malm tvåmålsskytt för Rögle

Rögle dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Efter 8.26 i andra perioden nätade Alwin Odnell, framspelad av Wille Lönqvist och Felix Svensson och gjorde 1–4. Rögle startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 1–5-ledning. Men Tingsryd svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Rögle som avgjorde. Laget gjorde först 3–6 och sen kom också 3–7 med nio minuter kvar att spela genom Arvid Stolt på pass av Leo Papista. Tingsryd hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 4–7.

Nicolai Malm gjorde två mål för Rögle och spelade dessutom fram till två mål och Wille Lönqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Tingsryd har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Rögle har nio poäng.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 25 september. Då möter Tingsryd Olofström i Stålhallen 19.30. Rögle tar sig an Oskarshamn hemma 19.00.

Tingsryd–Rögle 4–7 (1–3, 0–1, 3–3)

U18 regional syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (1.49) Carl Rasmusson (Eddie Paulsson), 1–1 (4.13) Nicolai Malm (Noah Nilsson, Olle Bülow), 1–2 (11.57) Wille Lönqvist (Nicolai Malm), 1–3 (12.42) Olle Bülow (Leo Papista).

Andra perioden: 1–4 (28.26) Alwin Odnell (Wille Lönqvist, Felix Svensson).

Tredje perioden: 1–5 (41.19) Hugo Sandblom (Hugo Wieden, Nicolai Malm), 2–5 (43.31) Fabian Nilsson (Arvid Ericsson, Ville Clarberg), 3–5 (44.23) Sixten Panke (Valter Reuterdahl), 3–6 (51.13) Nicolai Malm (Wille Lönqvist, Hugo Sandblom), 3–7 (53.22) Arvid Stolt (Leo Papista), 4–7 (54.02) Sixten Panke (Theus Thomasson, Eddie Paulsson).

Nästa match:

Tingsryd: Olofströms IK, borta, 25 september

Rögle: IK Oskarshamn, hemma, 25 september