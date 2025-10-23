New Jerseys fina svit håller i sig efter 4–1 mot Minnesota

Seger för New Jersey med 4–1 mot Minnesota

New Jerseys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Brenden Dillon avgjorde för New Jersey

Det går fortsatt bra för New Jersey i NHL. På torsdagen mötte laget Minnesota i Prudential Center och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Minnesota blev 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

San Jose nästa för New Jersey

New Jersey tog ledningen efter 17 minuters spel genom Paul Cotter på pass av Connor Brown och Dawson Mercer. Efter 6.26 i andra perioden nätade Brenden Dillon på pass av Dawson Mercer och Simon Nemec och gjorde 2–0. New Jersey ökade ledningen till 3–0 genom Arsenij Gritsjuk efter 4.44 i tredje perioden.

Minnesota reducerade dock till 3–1 genom Matt Boldy efter 10.43 av perioden.

New Jersey kunde dock avgöra till 4–1 med 1.17 kvar av matchen genom Jesper Bratt.

Lagen möts på nytt i Xcel Energy Center den 13 januari.

I nästa omgång har New Jersey San Jose hemma i Prudential Center, lördag 25 oktober 01.00.

New Jersey–Minnesota 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: (Connor Brown, Dawson Mercer).

Andra perioden: 2–0 (26.26) Brenden Dillon (Dawson Mercer, Simon Nemec).

Tredje perioden: 3–0 (44.44) Arsenij Gritsjuk (Timo Meier), 3–1 (50.43) Matt Boldy (Joel Eriksson Ek, Zeev Buium), 4–1 (58.43) Jesper Bratt (Jonas Siegenthaler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 5-0-0

Minnesota: 1-1-3

Nästa match:

New Jersey: San Jose Sharks, hemma, 25 oktober

Minnesota: Utah Mammoth, hemma, 26 oktober