New Jersey vinnare mot Nashville – avgjorde i förlängningen

New Jersey vann med 3–2 efter förlängning

Nico Hischier matchvinnare för New Jersey

Tredje förlusten i följd för Nashville

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut New Jersey avgöra den jämna matchen hemma mot Nashville i NHL. Slutresultatet blev 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte 40 sekunder in i förlängningen blev Nico Hischier som stod för det avgörande målet.

Ottawa nästa för New Jersey

Nashville tog ledningen efter fem minuter genom Michael McCarron assisterad av Jonathan Marchessault och Cole Smith.

Efter 10.01 i andra perioden nätade Dougie Hamilton framspelad av Lenni Hämeenaho och Arseni Gritsyuk och kvitterade för New Jersey.

Nashville tog ledningen redan efter efter 1.34 i tredje perioden genom Filip Forsberg efter förarbete av Adam Wilsby. 10.42 in i tredje perioden satte Jesper Bratt pucken på pass av Dawson Mercer och kvitterade.

New Jersey har tre segrar och två förluster och 15–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nashville har en vinst och fyra förluster och 14–19 i målskillnad.

Den 27 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Bridgestone Arena.

På söndag 1 februari 01.00 spelar New Jersey borta mot Ottawa och Nashville borta mot NY Islanders.

New Jersey–Nashville 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (5.07) Michael McCarron (Jonathan Marchessault, Cole Smith).

Andra perioden: 1–1 (30.01) Dougie Hamilton (Lenni Hämeenaho, Arseni Gritsyuk).

Tredje perioden: 1–2 (41.34) Filip Forsberg (Adam Wilsby), 2–2 (50.42) Jesper Bratt (Dawson Mercer).

Förlängning: 3–2 (60.40) Nico Hischier (Dawson Mercer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Nashville: 1-2-2

Nästa match:

New Jersey: Ottawa Senators, borta, 1 februari 01.00

Nashville: New York Islanders, borta, 1 februari 01.00