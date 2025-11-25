New Jersey vann toppmötet med Detroit

Seger för New Jersey med 4–3 mot Detroit

Connor Brown avgjorde för New Jersey

Seger nummer 14 för New Jersey

Det var två topplag som möttes i NHL under tisdagen när New Jersey tog emot serieledande Detroit. New Jersey vann matchen med 4–3 (3–1, 1–1, 0–1).

St Louis nästa för New Jersey

New Jersey tog ledningen i första perioden genom Timo Meier.

Detroit kvitterade till 1–1 genom Alex DeBrincat med 3.27 kvar att spela.

New Jersey gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Nico Hischier och Cody Glass.

Detroit reducerade till 3–2 redan efter efter 1.34 i andra perioden genom James Van Riemsdyk med assist av Andrew Copp och Emmitt Finnie.

Efter 8.38 i andra perioden nätade Connor Brown på pass av Dawson Mercer och gjorde 4–2.

10.14 in i tredje perioden satte Dylan Larkin pucken framspelad av Lucas Raymond och Moritz Seider och reducerade. Men mer än så orkade Detroit inte med.

Det här var New Jerseys sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Detroits tredje uddamålsförlust.

För New Jersey gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i sin del av serien medan Detroit är på andra plats.

I nästa match möter New Jersey St Louis hemma och Detroit möter Nashville hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 01.00.

New Jersey–Detroit 4–3 (3–1, 1–1, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (12.54) Timo Meier, 1–1 (16.33) Alex DeBrincat (Patrick Kane, Moritz Seider), (Jesper Bratt, Timo Meier), 3–1 (19.07) Cody Glass (Luke Hughes, Connor Brown).

Andra perioden: 3–2 (21.34) James Van Riemsdyk (Andrew Copp, Emmitt Finnie), 4–2 (28.38) Connor Brown (Dawson Mercer).

Tredje perioden: 4–3 (50.14) Dylan Larkin (Lucas Raymond, Moritz Seider).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

New Jersey: St Louis Blues, hemma, 27 november

Detroit: Nashville Predators, hemma, 27 november