New Jersey vände underläge till seger

New Jersey vann med 6–4 mot Los Angeles

Nico Hischier tvåmålsskytt för New Jersey

Jack Hughes avgjorde för New Jersey

New Jersey hade problem och låg under med 2–3 efter två perioder i matchen i NHL mot Los Angeles i Prudential Center. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 6–4 för hemmalaget New Jersey.

Nico Hischier gjorde två mål för New Jersey

Cody Glass gav New Jersey ledningen efter sju minuters spel efter pass från Arsenij Gritsjuk. Efter 11.04 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Nico Hischier fick träff på passning från Timo Meier och Luke Hughes.

Los Angeles vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden.

New Jersey tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.25 genom Arsenij Gritsjuk och gick upp till 4–3 innan Los Angeles svarade.

Segern skrevs till slut till 6–4 för New Jersey.

Nico Hischier gjorde två mål för New Jersey och spelade dessutom fram till två mål. Brandt Clarke hade tre assists och Artemi Panarin stod för tre poäng, varav ett mål för Los Angeles.

När lagen möttes senast vann New Jersey med 4–1.

Los Angeles möter NY Rangers samma tid borta.

New Jersey–Los Angeles 6–4 (2–0, 0–3, 4–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (7.58) Cody Glass (Arsenij Gritsjuk), 2–0 (11.04) Nico Hischier (Timo Meier, Luke Hughes).

Andra perioden: 2–1 (24.15) Anze Kopitar (Brandt Clarke, Artemi Panarin), 2–2 (26.03) Artemi Panarin (Joel Edmundson, Adrian Kempe), 2–3 (31.43) Taylor Ward (Brandt Clarke, Samuel Helenius).

Tredje perioden: 3–3 (40.25) Arsenij Gritsjuk (Lenni Hämeenaho, Dougie Hamilton), 4–3 (52.42) Nico Hischier (Connor Brown, Jesper Bratt), 4–4 (53.42) Anze Kopitar (Artemi Panarin, Brandt Clarke), 5–4 (57.31) Jack Hughes (Nico Hischier, Dougie Hamilton), 6–4 (59.12) Timo Meier (Nico Hischier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Los Angeles: 2-1-2

