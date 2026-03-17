New Jersey starkast – avgjorde i förlängningen mot Boston

New Jersey segrade – 4–3 efter förlängning

Paul Cotter gjorde två mål för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

Det blev en riktigt spännande match när New Jersey mötte Boston i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där New Jersey var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–2, 2–0, 1–1, 1–0).

Matchhjälte blev Paul Cotter, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

David Pastrnak gav gästerna Boston ledningen efter fyra minuters spel på passning från Henri Jokiharju och Marat Chusnutdinov. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 14.29 när Pavel Zacha hittade rätt efter pass från Viktor Arvidsson och Charlie McAvoy.

Connor Brown reducerade för New Jersey tidigt i andra perioden framspelad av Jack Hughes. Efter 8.08 i andra perioden nätade Jesper Bratt framspelad av Connor Brown och Jack Hughes och kvitterade för New Jersey.

New Jersey tog ledningen redan efter efter 2.50 i tredje perioden genom Paul Cotter efter förarbete av Maxim Tsyplakov och Brenden Dillon. 4.32 in i tredje perioden nätade Bostons David Pastrnak på nytt och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget New Jersey blev Paul Cotter som 4.53 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

New Jerseys Jack Hughes hade tre assists.

New Jersey har tre segrar och två förluster och 20–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boston har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad.

Det här betyder att Boston ligger på femte plats i Atlantic division och New Jersey är på sjunde plats i Metropolitan division.

Lagens första möte för säsongen vann Boston med 4–1.

Boston möter Montreal borta i Bell Centre samma tid.

New Jersey–Boston 4–3 (0–2, 2–0, 1–1, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (4.02) David Pastrnak (Henri Jokiharju, Marat Chusnutdinov), 0–2 (14.29) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Charlie McAvoy).

Andra perioden: 1–2 (20.32) Connor Brown (Jack Hughes), 2–2 (28.08) Jesper Bratt (Connor Brown, Jack Hughes).

Tredje perioden: 3–2 (42.50) Paul Cotter (Maxim Tsyplakov, Brenden Dillon), 3–3 (44.32) David Pastrnak.

Förlängning: 4–3 (64.53) Paul Cotter (Jack Hughes, Dougie Hamilton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Boston: 2-2-1

