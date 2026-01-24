New Jersey segrare borta mot Vancouver – Cody Glass matchvinnare

Seger för New Jersey med 5–4 mot Vancouver

New Jerseys femte seger på de senaste sex matcherna

Cody Glass med två mål för New Jersey

New Jersey besegrade Vancouver på bortaplan i lördagens match i NHL. 4–5 (0–1, 3–3, 1–1) slutade matchen.

Segern var New Jerseys femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

New Jerseys Cody Glass tvåmålsskytt

Gästande New Jersey började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.41 slog Lenni Haemeenaho till på pass av Simon Nemec och Cody Glass.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

11.03 in i tredje perioden slog Cody Glass till återigen på pass av Timo Meier och Johnny Kovacevic och ökade ledningen. Vancouver reducerade till 4–5 med 1.12 kvar att spela genom Brock Boeser efter pass från Linus Karlsson och Tom Willander. Mer än så blev det dock inte för Vancouver.

New Jerseys Cody Glass stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes vann Vancouver med 2–1.

New Jersey tar sig an Seattle borta söndag 25 januari 21.00.

Vancouver–New Jersey 4–5 (0–1, 3–3, 1–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (1.41) Lenni Haemeenaho (Simon Nemec, Cody Glass).

Andra perioden: 0–2 (22.34) Nico Hischier (Jack Hughes, Dougie Hamilton), 0–3 (23.14) Cody Glass (Lenni Haemeenaho, Jonas Siegenthaler), 1–3 (29.47) Linus Karlsson (Nils Höglander, Marcus Pettersson), 2–3 (31.59) Teddy Blugers (Drew O’Connor), 2–4 (35.12) Connor Brown (Arseni Gritsyuk, Nico Hischier), 3–4 (38.12) Zeev Buium (Elias Pettersson).

Tredje perioden: 3–5 (51.03) Cody Glass (Timo Meier, Johnny Kovacevic), 4–5 (58.48) Brock Boeser (Linus Karlsson, Tom Willander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

New Jersey: 4-0-1

Nästa match:

New Jersey: Seattle Kraken, borta, 25 januari 21.00