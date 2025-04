New Jersey vann med 4–0 mot NY Rangers

New Jerseys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Timo Meier gjorde två mål för New Jersey

New Jersey såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 4–0 (0–0, 2–0, 2–0).

Segern var New Jerseys fjärde på de senaste fem matcherna.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 10.56 in i andra perioden som New Jersey tog ledningen genom Timo Meier.

Efter 12.20 i andra perioden slog Jesper Bratt till, på pass av Nico Hischier och Brenden Dillon och gjorde 2–0.

New Jersey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Nico Hischier och Timo Meier.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. New Jersey Devils vann de två första mötena. New York Rangers vann senast lagen möttes.

New Jersey tar sig an Boston i nästa match hemma onsdag 9 april 01.00. NY Rangers möter Tampa Bay hemma tisdag 8 april 01.00.

New Jersey–NY Rangers 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

NHL, Prudential Center

Andra perioden: 1–0 (30.56) Timo Meier, 2–0 (32.20) Jesper Bratt (Nico Hischier, Brenden Dillon).

Tredje perioden: 3–0 (55.04) Timo Meier (Seamus Casey, Dawson Mercer), 4–0 (56.16) Nico Hischier (Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 4-0-1

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

New Jersey: Boston Bruins, hemma, 9 april

NY Rangers: Tampa Bay Lightning, hemma, 8 april