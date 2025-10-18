New Jersey fortsätter vinna – 5–3 mot Edmonton

New Jersey segrade – 5–3 mot Edmonton

New Jerseys fjärde seger på de senaste fem matcherna

New Jerseys Jack Hughes tvåmålsskytt

New Jersey är svårslaget i NHL. Mot Edmonton hemma i Prudential Center på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 5–3 (0–0, 2–1, 3–2) och har nu fyra segrar i rad.

Den första perioden slutade 0–0. New Jersey startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jack Hughes och Jesper Bratt innan Edmonton svarade och gjorde 2–1 genom Ryan Nugent-Hopkins. New Jersey startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 4–1-ledning. Men Edmonton svarade och gjorde 4–2.

Därefter var det dock New Jersey som avgjorde. Laget gjorde 5–2 med två minuter kvar att spela genom Dawson Mercer på pass av Nico Hischier. Edmonton hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–3.

Jack Hughes gjorde två mål för New Jersey och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att New Jersey nu ligger på tredje plats i tabellen och Edmonton är på fjärde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 januari i Rogers Place.

New Jersey tar sig an Toronto i nästa match borta onsdag 22 oktober 01.00. Edmonton möter Detroit borta söndag 19 oktober 21.00.

New Jersey–Edmonton 5–3 (0–0, 2–1, 3–2)

NHL, Prudential Center

Andra perioden: 1–0 (28.07) Jack Hughes (Brett Pesce), (Jack Hughes, Nico Hischier), 2–1 (38.23) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Jack Roslovic).

Tredje perioden: 3–1 (50.34) Connor Brown (Lucas Glendening), 4–1 (52.33) Jack Hughes, 4–2 (56.32) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Darnell Nurse), 5–2 (58.53) Dawson Mercer (Nico Hischier), 5–3 (59.57) Curtis Lazar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 4-0-1

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

New Jersey: Toronto Maple Leafs, borta, 22 oktober

Edmonton: Detroit Red Wings, borta, 19 oktober