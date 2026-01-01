New Jersey bröt tunga sviten – 3–2 mot Columbus
- New Jersey vann med 3–2 mot Columbus
- Luke Hughes matchvinnare för New Jersey
- Tre mål för New Jersey utan svar
Det blev fyra förluster i rad i NHL för New Jersey. Men på torsdagen borta mot Columbus kom trendbrottet. Matchen i Nationwide Arena slutade 2–3 (1–0, 1–0, 0–3).
Utah Mammoth nästa för New Jersey
Mason Marchment gav Columbus ledningen efter sex minuters spel med assist av Kirill Martjenko och Dysin Mayo.
Efter 13.41 i andra perioden nätade Charlie Coyle på pass av Boone Jenner och Cole Sillinger och gjorde 2–0.
New Jersey vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i tredje perioden inom bara 1.56. New Jerseys mål gjordes av Luke Hughes, Nico Hischier och Arseni Gritsyuk. Hughes 2–3-mål kom med drygt 15 minuter kvar av matchen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Columbus möter Buffalo i nästa match hemma lördag 3 januari 21.00. New Jersey möter samma dag Utah Mammoth hemma.
Columbus–New Jersey 2–3 (1–0, 1–0, 0–3)
NHL, Nationwide Arena
Första perioden: 1–0 (6.18) Mason Marchment (Kirill Martjenko, Dysin Mayo).
Andra perioden: 2–0 (33.41) Charlie Coyle (Boone Jenner, Cole Sillinger).
Tredje perioden: 2–1 (42.49) Nico Hischier (Luke Hughes, Jack Hughes), 2–2 (43.44) Arseni Gritsyuk (Timo Meier, Jonas Siegenthaler), 2–3 (44.45) Luke Hughes (Connor Brown, Ondrej Palat).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Columbus: 3-0-2
New Jersey: 1-1-3
Nästa match:
Columbus: Buffalo Sabres, hemma, 3 januari 21.00
New Jersey: Utah Mammoth, hemma, 3 januari 21.00
