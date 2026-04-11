New Jersey avgjorde i tredje perioden mot Detroit

Det blev seger för New Jersey borta mot Detroit i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan New Jersey drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (1–1, 1–1, 1–3).

Justin Faulk gav Detroit ledningen efter 9.41 framspelad av Dylan Larkin och Emmitt Finnie. New Jersey kvitterade till 1–1 efter 10.40 när Jack Hughes fick träff efter pass från Jesper Bratt.

Efter 11.59 i andra perioden nätade David Perron framspelad av J.T. Compher och gav Detroit ledningen. New Jerseys Jesper Bratt gjorde 2–2 efter 15.16 på pass av Johnny Kovacevic och Dennis Cholowski.

Detroit gjorde 3–2 genom Emmitt Finnie på pass av Lucas Raymond och Dylan Larkin efter 7.00 i tredje perioden.

New Jersey gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5. 3–4-målet kom med bara 3.34 kvar att spela genom Jesper Bratt. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 3–5 genom Dawson Mercer.

New Jerseys Jesper Bratt stod för tre poäng, varav två mål.

Detroit har en vinst och fyra förluster och 17–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan New Jersey har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Detroit tar sig an Tampa Bay i nästa match borta tisdag 14 april 01.00. New Jersey möter Ottawa hemma måndag 13 april 01.00.

Detroit–New Jersey 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (9.41) Justin Faulk (Dylan Larkin, Emmitt Finnie), 1–1 (10.40) Jack Hughes (Jesper Bratt).

Andra perioden: 2–1 (31.59) David Perron (J.T. Compher), 2–2 (35.16) Jesper Bratt (Johnny Kovacevic, Dennis Cholowski).

Tredje perioden: 3–2 (47.00) Emmitt Finnie (Lucas Raymond, Dylan Larkin), 3–3 (51.18) Cody Glass (Timo Meier, Jonas Siegenthaler), 3–4 (56.26) Jesper Bratt (Jack Hughes, Connor Brown), 3–5 (59.00) Dawson Mercer (Nico Hischier, Dougie Hamilton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-1-3

New Jersey: 2-1-2

