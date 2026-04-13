New Jersey avgjorde i förlängningen mot Ottawa

New Jersey segrade – 4–3 efter förlängning

Nico Hischier med två mål för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

New Jerseys väg till seger mot Ottawa hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde New Jersey avgöra till 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen.

Nico Hischier gjorde 1–0 till New Jersey efter fem minuter framspelad av Dawson Mercer och Dawson Mercer. 2–0 kom efter 14.41 när Connor Brown fick träff på pass av Jack Hughes.

Ottawa vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden. Ottawas mål gjordes av Shane Pinto, Fabian Zetterlund och Michael Amadio.

12.28 in i tredje perioden satte Dawson Mercer pucken på pass av Nico Hischier och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget New Jersey 3.18 in i förlängningen blev Nico Hischier med det avgörande målet i förlängningen.

Dawson Mercer gjorde ett mål för New Jersey och två målgivande passningar och Nico Hischier gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

New Jersey har tre segrar och två förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har fyra vinster och en förlust och 23–10 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

New Jersey tar sig an Boston i sista matchen borta onsdag 15 april 01.00. Ottawa möter Toronto hemma torsdag 16 april 01.30.

New Jersey–Ottawa 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (5.12) Nico Hischier (Dawson Mercer, Dawson Mercer), 2–0 (14.41) Connor Brown (Jack Hughes).

Andra perioden: 2–1 (27.42) Michael Amadio (Artiom Zub, Nick Cousins), 2–2 (30.25) Shane Pinto (Claude Giroux, Drake Batherson), 2–3 (34.14) Fabian Zetterlund.

Tredje perioden: 3–3 (52.28) Dawson Mercer (Nico Hischier).

Förlängning: 4–3 (63.18) Nico Hischier (Jack Hughes, Dougie Hamilton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Ottawa: 4-1-0

Nästa match:

New Jersey: Boston Bruins, borta, 15 april 01.00

Ottawa: Toronto Maple Leafs, hemma, 16 april 01.30