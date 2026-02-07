Nevala Sallo och Höök bakom Nackas avgörande mot Tyresö Hanviken J20

Seger för Nacka med 6–2 mot Tyresö Hanviken J20

Alexander Reason avgjorde för Nacka

Nacka gjorde fyra raka mål

Nacka vann hemma mot Tyresö Hanviken J20 i U20 region öst fortsättning herr med 6–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Elias Nevala Sallo gjorde 5–2 och Rasmus Höök två minuter senare gjorde 6–2 i sista perioden.

Nacka–Tyresö Hanviken J20 – mål för mål

Nacka tog ledningen efter tio minuters spel genom Albin Eriksson. Målet var Albin Erikssons femte i U20 region öst fortsättning herr.

2–0 kom efter 10.36 när Elliot Elnegård slog till assisterad av Sam Lindhagen Mellbin och Edwin Malmgren.

Efter 5.55 i andra perioden slog Lukas Grzymek till framspelad av Edvin Hurtig och Tim Rillver och reducerade åt Tyresö Hanviken J20. Gustaf Bredin gjorde dessutom 2–2 efter 18.27 på pass av Tim Rillver och Aron Ahnlund.

Nacka spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 6–2 genom mål av Alexander Reason, Hugo Mikaelsson, Elias Nevala Sallo och Rasmus Höök och avgjorde matchen.

Det här var fjärde mötet mellan Nacka och Tyresö Hanviken J20 den här säsongen. Tyresö Hanviken Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Nacka HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 9 februari. Då möter Nacka Almtuna i Nacka Ishall 19.45. Tyresö Hanviken J20 tar sig an Sollentuna hemma 19.40.

Nacka–Tyresö Hanviken J20 6–2 (2–0, 0–2, 4–0)

U20 region öst fortsättning herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (10.11) Albin Eriksson, 2–0 (10.36) Elliot Elnegård (Sam Lindhagen Mellbin, Edwin Malmgren).

Andra perioden: 2–1 (25.55) Lukas Grzymek (Edvin Hurtig, Tim Rillver), 2–2 (38.27) Gustaf Bredin (Tim Rillver, Aron Ahnlund).

Tredje perioden: 3–2 (48.47) Alexander Reason (Sebastian Einarsson, Erik Ekmark), 4–2 (49.22) Hugo Mikaelsson, 5–2 (51.15) Elias Nevala Sallo (Alexander Reason, Storm Aho-Schjölin), 6–2 (53.56) Rasmus Höök (Albin Eriksson, Anton Dufåker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 3-0-2

Tyresö Hanviken J20: 2-0-3

Nästa match:

Nacka: Almtuna IS, hemma, 9 februari 19.45

Tyresö Hanviken J20: Sollentuna HC, hemma, 9 februari 19.40