Nathan MacKinnon i målform när Colorado vann mot Washington

Colorado-seger med 5–2 mot Washington

Colorados Nathan MacKinnon tvåmålsskytt

Victor Olofsson matchvinnare för Colorado

Hemmalaget Colorado tog hem de två poängen efter seger mot Washington i NHL. 5–2 (1–1, 2–1, 2–0) slutade matchen på måndagen.

Nathan MacKinnon med två mål för Colorado

Parker Kelly gav Colorado ledningen efter fem minuters spel assisterad av Cale Makar och Alex Barre-Boulet. 1–1 kom efter 7.27 när Jakob Chychrun fick träff framspelad av Dylan Strome och Ethen Frank.

Colorado startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Nathan MacKinnon och Victor Olofsson innan Washington svarade och gjorde 3–2 genom Ethen Frank.

12.32 in i tredje perioden fick Artturi Lehkonen utdelning på pass av Nathan MacKinnon och ökade ledningen. Efter 16.30 slog Nathan MacKinnon till återigen framspelad av Martin Necas och ökade ledningen för Colorado.

Colorados Nathan MacKinnon stod för två mål och ett assist.

Colorado har tre segrar och två förluster och 23–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har en vinst och fyra förluster och 11–18 i målskillnad.

Lagen möts igen 22 mars i Capital One Arena.

Colorado tar sig an Anaheim Ducks i nästa match hemma torsdag 22 januari 03.00. Washington möter samma dag 04.00 Vancouver borta.

Colorado–Washington 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (5.54) Parker Kelly (Cale Makar, Alex Barre-Boulet), 1–1 (7.27) Jakob Chychrun (Dylan Strome, Ethen Frank).

Andra perioden: 2–1 (27.03) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Victor Olofsson), 3–1 (35.58) Victor Olofsson (Josh Manson, Brock Nelson), 3–2 (36.15) Ethen Frank (Alexander Ovetjkin, Nic Dowd).

Tredje perioden: 4–2 (52.32) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon), 5–2 (56.30) Nathan MacKinnon (Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-1-1

Washington: 1-0-4

Nästa match:

Colorado: Anaheim Ducks, hemma, 22 januari 03.00

Washington: Vancouver Canucks, borta, 22 januari 04.00