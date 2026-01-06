Nässjö tog ny seger mot favoritmotståndet

Nässjö fortsätter att ha det lätt mot Värnamo i U20 Div 1 C syd vår herr. På tisdagen vann Nässjö på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) borta i Axelent Arena. Det var Nässjös sjätte raka seger mot Värnamo.

Rydaholm nästa för Nässjö

Nässjö tog ledningen efter 15.23 genom Leo Beiron.

Värnamo kvitterade till 1–1 redan efter efter 15 sekunder i andra perioden genom Axel Lageskog efter förarbete från Filip Bui.

Efter 12.17 i andra perioden nätade Hugo Friman på pass av Wilmer Bellander och gav Nässjö ledningen.

15.27 in i tredje perioden satte Wilmer Nyberg pucken framspelad av Kalle Westerström och Wilmer Bellander och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 34 sekunder kvar att spela genom Sigge Eriksson efter pass från Hugo Friman.

Värnamo har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Nässjö har sju poäng.

Den 3 februari möts lagen återigen, då i Höglandsrinken.

Lördag 10 januari möter Värnamo Lenhovda hemma 12.40 och Nässjö möter Rydaholm hemma 14.00.

Värnamo–Nässjö 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (15.23) Leo Beiron.

Andra perioden: 1–1 (20.15) Axel Lageskog (Filip Bui), 1–2 (32.17) Hugo Friman (Wilmer Bellander).

Tredje perioden: 1–3 (55.27) Wilmer Nyberg (Kalle Westerström, Wilmer Bellander), 1–4 (59.26) Sigge Eriksson (Hugo Friman).

Nästa match:

Värnamo: Lenhovda IF, hemma, 10 januari 12.40

Nässjö: Rydaholms SK, hemma, 10 januari 14.00