Nashvilles segerrad mot San Jose intakt

San Jose har varit lite av ett favoritmotstånd för Nashville. På söndagen tog Nashville ännu en seger borta mot San Jose. Matchen i NHL slutade 6–3 (3–0, 0–2, 3–1). Det var Nashvilles 15:e raka seger mot just San Jose.

Nashville stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.17 i mitten av perioden.

Efter 15.49 i andra perioden slog Nick Leddy till på pass av William Eklund och reducerade åt San Jose. Efter 19.41 reducerade San Jose på nytt genom Macklin Celebrini framspelad av Collin Graf och Nick Leddy.

San Jose kvitterade också till 3–3 genom Alexander Wennberg framspelad av Dmitrij Orlov i början av tredje perioden.

Nashville gjorde sen tre mål i rad tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6. Nashville tog därmed en klar seger.

Nashvilles Filip Forsberg stod för tre poäng, varav två mål och Tyson Jost gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Nashville med 6–3.

Tisdag 7 april möter San Jose Chicago hemma 04.00 och Nashville möter Los Angeles borta 04.30.

San Jose–Nashville 3–6 (0–3, 2–0, 1–3)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (8.38) Filip Forsberg (Jonathan Marchessault, Roman Josi), 0–2 (9.54) Filip Forsberg (Matthew Wood, Adam Wilsby), 0–3 (16.55) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Roman Josi).

Andra perioden: 1–3 (35.49) Nick Leddy (William Eklund), 2–3 (39.41) Macklin Celebrini (Collin Graf, Nick Leddy).

Tredje perioden: 3–3 (41.06) Alexander Wennberg (Dmitrij Orlov), 3–4 (48.28) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Tyson Jost), 3–5 (57.26) Erik Haula (Tyson Jost), 3–6 (58.45) Tyson Jost (Ryan O’Reilly, Adam Wilsby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-0-1

Nashville: 2-0-3

