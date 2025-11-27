Nashville vände underläge och vann

Nashville vann med 6–3 mot Detroit

Ryan O’Reilly matchvinnare för Nashville

Detroits andra raka förlust

Nashville låg under inför sista perioden i bortamatchen i NHL mot Detroit. Men laget vände underläget och vann med 6–3 (1–0, 0–2, 5–1) i torsdagens match i Little Caesars Arena.

Chicago nästa för Nashville

Michael Bunting gav gästande Nashville ledningen efter 15.48.

Efter 5.30 i andra perioden nätade Alex DeBrincat framspelad av Dylan Larkin och Lucas Raymond och kvitterade för Detroit.

James Van Riemsdyk gjorde dessutom 2–1 efter 16.35 på pass av Patrick Kane och Nate Danielson.

Nashville tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.05 genom Nick Blankenburg och gick upp till 2–3 innan Detroit svarade.

Slutresultatet blev 3–6 i Nashvilles favör.

Nashvilles Ryan O’Reilly stod för tre poäng, varav ett mål.

Den 3 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Bridgestone Arena.

I nästa match möter Detroit Tampa Bay hemma på fredag 28 november 18.00. Nashville möter Chicago lördag 29 november 02.00 borta.

Detroit–Nashville 3–6 (0–1, 2–0, 1–5)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (15.48) Michael Bunting.

Andra perioden: 1–1 (25.30) Alex DeBrincat (Dylan Larkin, Lucas Raymond), 2–1 (36.35) James Van Riemsdyk (Patrick Kane, Nate Danielson).

Tredje perioden: 2–2 (42.05) Nick Blankenburg (Ryan O’Reilly), 2–3 (42.20) Roman Josi (Michael Bunting), 3–3 (43.03) Ben Chiarot (Mason Appleton, JT Compher), 3–4 (54.13) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Steven Stamkos), 3–5 (54.39) Erik Haula (Filip Forsberg, Jonathan Marchessault), 3–6 (58.45) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Luke Evangelista).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-0-3

Nashville: 2-0-3

Nästa match:

Detroit: Tampa Bay Lightning, hemma, 28 november

Nashville: Chicago Blackhawks, borta, 29 november