Nashville nollade Anaheim Ducks – vann med 5–0

Nashville höll nollan när laget vann på bortaplan mot Anaheim Ducks i NHL. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–3, 0–2).

I och med detta har Anaheim Ducks sex förluster i rad.

Anaheim Ducks–Nashville – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Nashville stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

9.50 in i tredje perioden slog Zachary L’heureux till på pass av Joakim Kemell och Erik Haula och ökade ledningen. Nashville gjorde också 0–5 genom Fjodor Svetjkov assisterad av Tyson Jost och Ryan Ufko efter 15.07.

Anaheim Ducks har fem förluster och 12–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nashville har tre vinster och två förluster och 20–13 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Anaheim med 5–2.

Fredag 10 april spelar Anaheim Ducks hemma mot San Jose 04.00 och Nashville mot Utah Mammoth borta 03.00 i Delta Center.

Andra perioden: 0–1 (27.07) Erik Haula (Joakim Kemell, Adam Wilsby), 0–2 (31.26) Filip Forsberg (Roman Josi, Ryan O’Reilly), 0–3 (39.00) Brady Skjei (Nick Perbix, Ryan O’Reilly).

Tredje perioden: 0–4 (49.50) Zachary L’heureux (Joakim Kemell, Erik Haula), 0–5 (55.07) Fjodor Svetjkov (Tyson Jost, Ryan Ufko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 0-1-4

Nashville: 3-1-1

