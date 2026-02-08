Nälden/Östersund U18 vann mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr

Nälden/Östersund U18 vann med 5–3 mot ÖSK/Ö-vik U18

Jomi Laakkonen matchvinnare för Nälden/Östersund U18

Tionde förlusten i rad för ÖSK/Ö-vik U18

Nälden/Östersund U18 vann på hemmaplan mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen på söndagen slutade 5–3 (2–0, 1–1, 2–2).

I och med detta har ÖSK/Ö-vik U18 tio förluster i rad.

Kovland U18 nästa för Nälden/Östersund U18

Olle Alander Bäckman gav Nälden/Östersund U18 ledningen efter 8.19 efter pass från Wiljam Speijer och Julius Von Krusenstierna. Efter 9.12 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Albin Modin fick träff.

Efter 4.06 i andra perioden slog Axel Wibom till framspelad av Henrik Jonsson och Neo Engkvist och gjorde 3–0. ÖSK/Ö-vik U18:s Albin Hammarberg gjorde 3–1 efter 6.44 på pass av Max Sjögren och Walter Stoltz.

Efter 1.34 i tredje perioden ökade Nälden/Östersund U18 på till 4–1 genom Jomi Laakkonen.

ÖSK/Ö-vik U18 reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Nils Jansson och Max Blomqvist i tredje perioden.

Nälden/Östersund U18 kunde dock avgöra till 5–3 med 4.39 kvar av matchen genom Anton Söderberg.

Nälden/Östersund U18 har tre segrar och två förluster och 19–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan ÖSK/Ö-vik U18 har fem förluster och 7–40 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Fredag 13 februari 19.30 spelar Nälden/Östersund U18 borta mot Kovland U18. ÖSK/Ö-vik U18 möter Sollefteå U18 hemma i Bjästa Ishall onsdag 11 februari 19.30.

Nälden/Östersund U18–ÖSK/Ö-vik U18 5–3 (2–0, 1–1, 2–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 1–0 (8.19) Olle Alander Bäckman (Wiljam Speijer, Julius Von Krusenstierna), 2–0 (9.12) Albin Modin.

Andra perioden: 3–0 (24.06) Axel Wibom (Henrik Jonsson, Neo Engkvist), 3–1 (26.44) Albin Hammarberg (Max Sjögren, Walter Stoltz).

Tredje perioden: 4–1 (41.34) Jomi Laakkonen, 4–2 (44.16) Nils Jansson (Max Sjögren), 4–3 (51.33) Max Blomqvist (Theo Åström), 5–3 (55.21) Anton Söderberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 3-0-2

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Kovlands IshF, borta, 13 februari 19.30

ÖSK/Ö-vik U18: Sollefteå HK, hemma, 11 februari 19.30