Nälden/Östersund U18 avgjorde tät match mot Njurunda U18 i tredje perioden

Nälden/Östersund U18 segrade – 4–3 mot Njurunda U18

Jomi Laakkonen matchvinnare för Nälden/Östersund U18

Fjärde förlusten i följd för Njurunda U18

Matchen mellan hemmalaget Nälden/Östersund U18 och gästande Njurunda U18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nälden/Östersund U18 och vann matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 4–3 (1–1, 0–0, 3–2).

Jomi Laakkonen blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 16.44 in i tredje perioden.

Resultatet innebär att Njurunda U18 nu har fyra förluster i rad.

Vännäs HC U18 nästa för Nälden/Östersund U18

Elliot Englund gav Njurunda U18 ledningen efter 13.29 framspelad av Hjalmar Hällström och Lukas Zetterberg. 1–1 kom efter 14.31 när Acke Lindqvist hittade rätt på passning från August Hedlund och Olle Alander Bäckman.

Andra perioden blev mållös.

Nälden/Östersund U18 tog ledningen med 2–1 genom Olle Alander Bäckman efter 7.58 i tredje perioden.

Anton Östblom och Theo Olofsson såg till att Njurunda U18 vände till ledning med 2–3.

Anton Söderberg och Jomi Laakkonen gjorde att Nälden/Östersund U18 vände till underläget till ledning med 4–3.

För Njurunda U18 gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Nälden/Östersund U18 är på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Nälden/Östersund U18 och Njurunda U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Njurunda SK vunnit.

Lördag 21 februari 14.30 spelar Nälden/Östersund U18 hemma mot Vännäs HC U18. Njurunda U18 möter Kovland U18 hemma i Modin & Zetterberg Hallen söndag 22 februari 13.30.

Nälden/Östersund U18–Njurunda U18 4–3 (1–1, 0–0, 3–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (13.29) Elliot Englund (Hjalmar Hällström, Lukas Zetterberg), 1–1 (14.31) Acke Lindqvist (August Hedlund, Olle Alander Bäckman).

Tredje perioden: 2–1 (47.58) Olle Alander Bäckman, 2–2 (48.56) Theo Olofsson (Hjalmar Hällström), 2–3 (52.45) Anton Östblom, 3–3 (53.26) Anton Söderberg (Acke Lindqvist, Ludvig Sulk), 4–3 (56.44) Jomi Laakkonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 3-0-2

Njurunda U18: 1-0-4

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Vännäs Div 1, hemma, 21 februari 14.30

Njurunda U18: Kovlands IshF, hemma, 22 februari 13.30