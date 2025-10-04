Nälden/Östersund J18 bröt förlustsviten – vann mot ÖSK/Ö-vik J18

Nälden/Östersund J18 vann med 5–1 mot ÖSK/Ö-vik J18

Anton Söderberg avgjorde för Nälden/Östersund J18

Sjätte förlusten i följd för ÖSK/Ö-vik J18

Efter fyra förluster i rad för Nälden/Östersund J18 i U18 division 1 norra B herr kom en ljusning. Hemma mot ÖSK/Ö-vik J18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Näskotthallen slutade 5–1 (1–0, 3–1, 1–0).

Nälden/Östersund J18–ÖSK/Ö-vik J18 – mål för mål

Henrik Jonsson gjorde 1–0 till Nälden/Östersund J18 efter tolv minuters spel assisterad av Anton Söderberg. ÖSK/Ö-vik J18 kvitterade till 1–1 genom Collin Engvik-Thomsson i början av andra perioden i andra perioden.

Nälden/Östersund J18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 6.34. 53 sekunder in i tredje perioden nätade Nälden/Östersund J18:s Anton Hellström på pass av Olle Alander Bäckman och ökade ledningen.

Nälden/Östersund J18 har en seger och fyra förluster och 11–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan ÖSK/Ö-vik J18 har fem förluster och 6–29 i målskillnad.

Nälden/Östersund J18 ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan ÖSK/Ö-vik J18 är på elfte och sista plats.

Lagen möts igen 25 oktober i Bjästa Ishall.

Nälden/Östersund J18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand J18 i nästa match hemma söndag 5 oktober 13.00. ÖSK/Ö-vik J18 möter Njurunda borta onsdag 8 oktober 19.30.

Nälden/Östersund J18–ÖSK/Ö-vik J18 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 1–0 (12.40) Henrik Jonsson (Anton Söderberg).

Andra perioden: 1–1 (23.37) Collin Engvik-Thomsson (Walter Stoltz), 2–1 (26.31) Anton Söderberg (Olle Alander Bäckman, Neo Engkvist), 3–1 (29.45) Jomi Laakkonen (Vidar Hedlund), 4–1 (33.05) Axel Wibom (Anton Hellström).

Tredje perioden: 5–1 (40.53) Anton Hellström (Olle Alander Bäckman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund J18: 1-0-4

ÖSK/Ö-vik J18: 0-0-5

Nästa match:

Nälden/Östersund J18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 5 oktober

ÖSK/Ö-vik J18: Njurunda SK, borta, 8 oktober