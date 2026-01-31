Nackas segerrad mot IK Göta intakt

Nacka-seger med 6–0 mot IK Göta

Andra raka segern för Nacka

Nacka har haft det lätt mot IK Göta i U20 region öst fortsättning herr. Och på lördagen vann Nacka på nytt – den här gången med hela 6–0 (0–0, 1–0, 5–0) hemma i Nacka Ishall. Det var Nackas fjärde raka seger mot IK Göta.

Edwin Malmgren gjorde två mål för Nacka

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Edwin Malmgren gjorde 1–0 till Nacka 13.30 in i andra perioden efter förarbete av Bailey Bascones.

Även i tredje perioden var det Nacka som dominerade och gick från 1–0 till 6–0 genom mål av Hugo Mikaelsson, Sebastian Einarsson, Sam Lindhagen Mellbin, Edwin Malmgren och Rasmus Höök.

Nacka har två segrar och tre förluster och 24–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IK Göta har fem förluster och 4–25 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nacka HK vunnit.

Nacka tar sig an Huddinge i nästa match borta måndag 2 februari 19.40. IK Göta möter samma dag 20.00 Brinken hemma.

Nacka–IK Göta 6–0 (0–0, 1–0, 5–0)

U20 region öst fortsättning herr, Nacka Ishall

Andra perioden: 1–0 (33.30) Edwin Malmgren (Bailey Bascones).

Tredje perioden: 2–0 (41.13) Hugo Mikaelsson (Rasmus Höök), 3–0 (43.56) Sebastian Einarsson (Erik Ekmark, Fabian Alm), 4–0 (45.57) Sam Lindhagen Mellbin (Fabian Alm), 5–0 (46.54) Edwin Malmgren (Anton Dufåker), 6–0 (50.31) Rasmus Höök (Alexander Reason, Erik Ekmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-1-2

IK Göta: 0-0-5

Nästa match:

Nacka: Huddinge IK, borta, 2 februari 19.40

IK Göta: Brinkens IF, hemma, 2 februari 20.00