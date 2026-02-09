Seger i förlängningen för Nacka mot Almtuna

Nacka segrade – 5–4 efter förlängning

Nackas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elliot Elnegård gjorde två mål för Nacka

Nackas väg till seger mot Almtuna hemma i U20 region öst fortsättning herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (3–2, 1–0, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte 29 sekunder in i förlängningen blev Elliot Elnegård som stod för det avgörande målet.

Segern var Nackas fjärde på de senaste fem matcherna.

Nackas Elliot Elnegård tvåmålsskytt

Nacka spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 4.40 i andra perioden slog Elliot Elnegård till framspelad av Edwin Malmgren och Arvid Broman och gjorde 4–2.

17.24 in i tredje perioden slog Isac Sandin till på pass av Jonas Andreasson och reducerade. Laget kvitterade till 4–4 med 1.38 kvar att spela genom Jonas Andreasson efter pass från Sebastian Ljus och Theodor Falkenhäll.

Stor matchhjälte för Nacka blev Elliot Elnegård som 29 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Nackas Elliot Elnegård stod för två mål och ett assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Almtuna IS har tagit två segrar före den här matchen. Nacka HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 14 februari möter Nacka Sollentuna borta 14.30 medan Almtuna spelar hemma mot Flemingsberg 11.45.

Nacka–Almtuna 5–4 (3–2, 1–0, 0–2, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (0.55) Hugo Mikaelsson (Sam Lindhagen Mellbin, Elliot Elnegård), 1–1 (2.41) Leo Edin (Sebastian Brunnberg, Elias Ydehed), 2–1 (8.54) Wille Lönn Hernborg (Otto Gregersen), 3–1 (9.18) Arvid Broman (Sebastian Einarsson, Erik Ekmark), 3–2 (13.14) Sebastian Ljus (Filip Wennman, Isac Sandin).

Andra perioden: 4–2 (24.40) Elliot Elnegård (Edwin Malmgren, Arvid Broman).

Tredje perioden: 4–3 (57.24) Isac Sandin (Jonas Andreasson), 4–4 (58.22) Jonas Andreasson (Sebastian Ljus, Theodor Falkenhäll).

Förlängning: 5–4 (60.29) Elliot Elnegård (Elias Nevala Sallo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 4-0-1

Almtuna: 3-1-1

Nästa match:

Nacka: Sollentuna HC, borta, 14 februari 14.30

Almtuna: Flemingsbergs IK, hemma, 14 februari 11.45