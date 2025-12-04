Nacka vann med 4–3 hemma mot Flemingsberg

Seger för Nacka med 4–3 mot Flemingsberg

Jack Strömsholm matchvinnare för Nacka

Nacka nu fjärde, Flemingsberg på första plats

Nacka vann en målmässigt jämn match hemma mot Flemingsberg i U18 regional öst fortsättningsserie herr på torsdagen. 4–3 (2–2, 1–0, 1–1) slutade matchen. Jack Strömsholm slog till 16.32 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Flemingsbergs tränare Robert Johansson tyckte till om matchen:

– Ännu en jämn match där det blir förlust för oss denna gång. Bara gratulera vår motståndare som var något bättre idag och vi får ladda om för ny match på söndag.

Nacka–Flemingsberg – mål för mål

Nacka tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Hammerman.

Flemingsberg kvitterade till 1–1 genom Ludvig Schünzel efter 8.18.

Nacka tog ledningen på nytt genom Erik Lanestrand efter 12.21 i matchen.

Flemingsberg gjorde 2–2 genom Ludvig Schünzel med 1.10 kvar att spela.

Efter 9.27 i andra perioden nätade Emil Eriksson på pass av Wilson Wikholm och Simon Ingelsson och gav Nacka ledningen.

14.25 in i tredje perioden nätade Flemingsbergs Liam Thunberg Josende på pass av Adam Smatana och kvitterade.

16.32 in i perioden fick Jack Strömsholm utdelning framspelad av Bailey Bascones och Noel Andersson och avgjorde matchen. Målet var Jack Strömsholms femte i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

Flemingsbergs Liam Thunberg Josende stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Nackas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Flemingsbergs andra uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nacka på fjärde plats och Flemingsberg i serieledning.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Nacka Brinken hemma i Nacka Ishall, fredag 5 december 19.00. Flemingsberg spelar borta mot Brinken söndag 7 december 18.30.

Nacka–Flemingsberg 4–3 (2–2, 1–0, 1–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (3.17) Oliver Hammerman (Noel Andersson, Jonathan Forsström), 1–1 (8.18) Ludvig Schünzel (Liam Thunberg Josende), 2–1 (12.21) Erik Lanestrand (Hugo Mikaelsson, Bailey Bascones), 2–2 (18.50) Ludvig Schünzel (Liam Thunberg Josende, Melvin Karlsson).

Andra perioden: 3–2 (29.27) Emil Eriksson (Wilson Wikholm, Simon Ingelsson).

Tredje perioden: 3–3 (54.25) Liam Thunberg Josende (Adam Smatana), 4–3 (56.32) Jack Strömsholm (Bailey Bascones, Noel Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-2-1

Flemingsberg: 3-1-1

Nästa match:

Nacka: Brinkens IF, hemma, 5 december

Flemingsberg: Brinkens IF, borta, 7 december