Nacka starkast – avgjorde i förlängningen mot Sollentuna

Nacka vann med 5–4 efter förlängning

Nackas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Mikaelsson gjorde två mål för Nacka

Det blev en riktigt spännande match när Sollentuna mötte Nacka i U18 regional öst fortsättning vår. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (0–2, 1–0, 3–2, 1–0). Hugo Mikaelsson spelade en avgörande roll för Nacka med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Nackas fjärde på de senaste fem matcherna.

Hugo Mikaelsson tvåmålsskytt för Nacka

Antonin Vondracek gjorde 1–0 till Sollentuna efter åtta minuter med assist av Nikolaj Alkas Alias och Tauras Galvelis. Laget gjorde 2–0 efter 17.05 när Hugo Kramberg Hjertonsson hittade rätt efter pass från Filip Olsson.

Efter 14.38 i andra perioden nätade William Kolm på pass av Anton Dufåker och Hugo Mikaelsson och reducerade åt Nacka.

Nacka vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden.

Men Sollentuna stod för en grym upphämtning till 4–4 med två mål på bara 1.48. Harald Nyström gjorde 3–4 efter 17.47 och Tauras Galvelis fullbordade comebacken efter 19.35.

Matchvinnare för bortalaget Nacka blev Hugo Mikaelsson som 4.55 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Nackas Hugo Mikaelsson stod för tre poäng, varav två mål och Bailey Bascones gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att Sollentuna ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Nacka på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Sollentuna Värmdö i Ekhallen 16.15. Nacka tar sig an SDE hemma 18.30.

Sollentuna–Nacka 4–5 (2–0, 0–1, 2–3, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår

Första perioden: 1–0 (8.01) Antonin Vondracek (Nikolaj Alkas Alias, Tauras Galvelis), 2–0 (17.05) Hugo Kramberg Hjertonsson (Filip Olsson).

Andra perioden: 2–1 (34.38) William Kolm (Anton Dufåker, Hugo Mikaelsson).

Tredje perioden: 2–2 (42.11) Bailey Bascones (William Kolm), 2–3 (47.56) Hugo Mikaelsson (Bailey Bascones, Jonathan Forsström), 2–4 (48.45) Wilson Wikholm (Vidar Bildsten), 3–4 (57.47) Harald Nyström (Hugo Kramberg Hjertonsson, Filip Olsson), 4–4 (59.35) Tauras Galvelis (Benjamin Östlund, Melker Nyström).

Förlängning: 4–5 (64.55) Hugo Mikaelsson (Bailey Bascones).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-1-1

Nacka: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: Värmdö HC, borta, 22 februari 16.15

Nacka: SDE HF, hemma, 22 februari 18.30