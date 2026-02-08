Nacka segrade i toppmötet – Love Martiniussen hjälte

Nacka vann med 2–1 efter förlängning

Nackas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Love Martiniussen matchvinnare för Nacka

Nacka tog en tung seger på hemmaplan mot Tyresö Hanviken Hockey i toppmötet i U18 regional öst fortsättning vår på söndagen. Matchen slutade 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Nacka ligger kvar på tredje plats i tabellen och Tyresö Hanviken Hockey är i fortsatt serieledning.

Love Martiniussen stod för Nackas avgörande mål 4.32 in i förlängningen.

Segern var Nackas åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Efter tio matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Tyresö Hanviken Hockey.

Nacka–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Steven Baremo gjorde 1–0 till Tyresö Hanviken Hockey 2.16 in i andra perioden på pass av Victor Ljusbol och Neo Reimdal.

14.32 in i tredje perioden nätade Nackas Hugo Mikaelsson framspelad av Noel Andersson och Love Martiniussen och kvitterade. Målet var Hugo Mikaelssons femte i U18 regional öst fortsättning vår.

Stor matchhjälte för Nacka blev Love Martiniussen som 4.32 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Nacka med 21–11 och Tyresö Hanviken Hockey med 22–11 i målskillnad.

Ett fint lyft i tabellen för Nacka som så sent som den 10 januari låg på nionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

På torsdag 12 februari 19.40 spelar Nacka borta mot Flemingsberg och Tyresö Hanviken Hockey hemma mot Värmdö.

Nacka–Tyresö Hanviken Hockey 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Andra perioden: 0–1 (22.16) Steven Baremo (Victor Ljusbol, Neo Reimdal).

Tredje perioden: 1–1 (54.32) Hugo Mikaelsson (Noel Andersson, Love Martiniussen).

Förlängning: 2–1 (64.32) Love Martiniussen (Noel Andersson, Bailey Bascones).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 4-1-0

Tyresö Hanviken Hockey: 4-1-0

Nästa match:

Nacka: Flemingsbergs IK, borta, 12 februari 19.40

Tyresö Hanviken Hockey: Värmdö HC, hemma, 12 februari 19.40