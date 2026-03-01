Nacka avgjorde i tredje perioden – vann mot Värmdö

Seger för Nacka med 3–1 mot Värmdö

Nackas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vidar Bildsten med två mål för Nacka

Nacka vann matchen hemma mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nacka drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–0, 0–0, 3–1).

Det här innebär att Nacka nu har fem segrar i följd i U18 regional öst fortsättning vår och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Vidar Bildsten gjorde två mål för Nacka

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Milton Stålmarck gav Nacka ledningen först efter två minuter i tredje perioden med assist av Anton Dufåker. 7.22 in i tredje perioden slog Elias Ahnfeldt till framspelad av Edvin Boström och kvitterade. 14.37 in i perioden nätade Nackas Vidar Bildsten och gav laget ledningen. Vidar Bildsten stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 48 sekunder kvar att spela. 3–1-målet blev matchens sista.

Med två omgångar kvar är Nacka på tredje plats i tabellen medan Värmdö är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Nacka med 4–3.

Torsdag 5 mars spelar Nacka hemma mot Tumba 19.00 och Värmdö mot Brinken hemma 20.00 i Ekhallen.

Nacka–Värmdö 3–1 (0–0, 0–0, 3–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Tredje perioden: 1–0 (42.46) Milton Stålmarck (Anton Dufåker), 1–1 (47.22) Elias Ahnfeldt (Edvin Boström), 2–1 (54.37) Vidar Bildsten, 3–1 (59.12) Vidar Bildsten.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 5-0-0

Värmdö: 3-0-2

Nästa match:

Nacka: IFK Tumba IK, hemma, 5 mars 19.00

Värmdö: Brinkens IF, hemma, 5 mars 20.00