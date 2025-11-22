Nacka avgjorde i tredje perioden – vann mot IK Göta

Seger för Nacka med 2–1 mot IK Göta

Anton Dufåker matchvinnare för Nacka

Andra raka segern för Nacka

Nacka vann matchen hemma mot IK Göta i U20 region öst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nacka fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Nacka–IK Göta – mål för mål

Nacka tog ledningen efter 13 minuters spel genom Erik Ekmark på pass av Edwin Malmgren och Albin Eriksson.

Efter 6.20 i andra perioden nätade Benjamin Lejon framspelad av Zach Carlsson och kvitterade för IK Göta.

13.35 in i tredje perioden satte Anton Dufåker pucken på pass av Erik Ekmark och Rasmus Höök och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Nackas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IK Götas femte uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången betyder att Nacka slutar på sjunde plats i tabellen och IK Göta på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Nacka HK med 5–0.

Nacka–IK Göta 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (13.44) Erik Ekmark (Edwin Malmgren, Albin Eriksson).

Andra perioden: 1–1 (26.20) Benjamin Lejon (Zach Carlsson).

Tredje perioden: 2–1 (53.35) Anton Dufåker (Erik Ekmark, Rasmus Höök).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-0-3

IK Göta: 0-1-4